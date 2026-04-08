Antonio Jiménez, presidente de Promoción Gitana en Logroño, supera prejuicios a sus 44 años estudiando un grado medio: “Mi profesor de inglés me dijo: ‘tú siéntate ahí y ponte a dibujar, que es igual’”

El presidente de Promoción Gitana de La Rioja, Antonio Jiménez Muñoz, ha denunciado en el Día Internacional del Pueblo Gitano que, en esencia, las cosas no han cambiado en los últimos 40 años. Según Jiménez, se han hecho políticas con la población gitana sin contar con la población gitana, una integración forzosa que no ha atendido a sus necesidades reales. Por ello, su objetivo es claro: hacer políticas contando con los gitanos y que sus aportaciones sean escuchadas por los distintos partidos políticos.

Antonio Jiménez (a la izquierda), presidente de Promoción Gitana en Logroño

La educación como meta principal

Para Jiménez, el reto más importante es la educación y la formación. Considera que esta es la base para mejorar en otros ámbitos clave. “La meta principal es la formación del pueblo gitano”, afirma, convencido de que si la población gitana llega a formarse y a especializarse, después, seguido de la mano, irá el tema de de salud, de empleo y de vivienda.

Las cifras muestran un grave problema de abandono escolar temprano. Esto se debe, según el presidente de Promoción Gitana, a que el pueblo gitano no se ha sentido parte del sistema educativo. Jiménez recuerda que en los años 80 se hacían manifestaciones para que los gitanos no fueran al colegio y que esa desconfianza se ha arrastrado de padres a hijos. Además, muchos jóvenes abandonan los estudios para cubrir necesidades básicas como comer o por sentirse discriminados por el propio profesorado.

Antonio Jiménez (a la derecha), Presidente de Promoción Gitana en Logroño

Tú siéntate ahí y ponte a dibujar, que es igual" Antonio Jiménez Presidente de Promoción Gitana en Logroño

El propio Antonio Jiménez sufrió esta discriminación en su infancia. “Mi profesor de inglés me dijo: ‘tú siéntate ahí y ponte a dibujar, que es igual’, simplemente porque era gitano”, recuerda. Abandonó los estudios a los 13 años para trabajar, aunque su madre le insistía en que estudiara. Hoy, a sus 44 años, está cursando un grado superior de integración social y sus hijas siguen estudiando muy motivadas.

EFE Antonio Jiménez, presidente de Promoción Gitana en Logroño, junto a Gonzalo Capellán, presidente del Gobierno de La Rioja

Prejuicios en la vivienda y en el día a día

El acceso a la vivienda es otro de los grandes obstáculos. Jiménez denuncia que sigue existiendo el prejuicio al intentar alquilar o comprar. Relata casos de familias a las que les devuelven el dinero de la compra al saber que son gitanos o cómo a ellos se les piden más requisitos que a personas no gitanas. “Recientemente estamos tramitando una denuncia con una cadena de hoteles que cancela las reservas cuando ven los apellidos”, revela.

Nos obliga a estar alerta, es que no tenemos otra" Antonio Jiménez Presidente de Promoción Gitana en Logroño

El "antigitanismo" se manifiesta de forma constante. Esta discriminación continua genera un estado de hipervigilancia. “Te crees que llevas una mancha encima”, explica Jiménez sobre la sensación de tener que demostrar constantemente su valía. Critica que se juzgue a todo un pueblo por los actos de un individuo. “Que se juzgue a la persona conforme haga, no a un pueblo”, reclama, subrayando que esta situación “nos obliga a estar alerta, es que no tenemos otra”.

Conocernos para derribar el miedo

El presidente de Promoción Gitana concluye con un mensaje de acercamiento. Pide a la sociedad que los conozcan antes de opinar desde el desconocimiento. “Que nos conozcan y que después realmente nos conozcan de nuestra forma de vivir, nuestra cultura y cómo somos, verán que somos iguales”, asegura. Jiménez se muestra convencido de que, igual que él aprende de los payos, la sociedad mayoritaria también puede crecer conociendo a la comunidad gitana.