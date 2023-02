Antoñanzas (PR+): "Siempre he sido el socio incómodo del Gobierno municipal de Logroño "

El concejal del Partido Riojano (PR+) de Logroño, Rubén Antoñanzas, ha reconocido este martes a EFE que "siempre" ha sido "el socio incómodo" del tripartito del Gobierno municipal -formado también por PSOE y Unidas Podemos-, como ha demostrado al votar en contra de los presupuestos municipales para 2023.

La portavoz de Unidas Podemos (UP) en el Ayuntamiento de Logroño, Amaia Castro, ha exigido este martes en su cuenta de Twitter el "cese inmediato" del regionalista Rubén Antoñanzas como concejal de Deporte y la salida del PR+ del Gobierno municipal, tras rechazar el presupuesto de 2023.

Antoñanzas ha votado en contra -junto a PP y Cs- de los presupuestos municipales, que han sido aprobados este martes en pleno gracias a los votos de PSOE, UP y de los dos concejales no adscritos, Javier Garijo y Marisa Bermejo.

Durante su intervención en el pleno de presupuestos, el concejal regionalista ha justificado su voto en contra en "la falta de diálogo" del alcalde, el socialista Pablo Hermoso de Mendoza, que no ha querido incluir sus enmiendas y se ha apoyado en los votos de los dos concejales "tránsfugas". Antoñanzas ha recordado a EFE que, durante la legislatura, "siempre ha llamado la atención sobre las incongruencias que se han producido dentro del equipo de Gobierno".

En este sentido, ha recordado que hace menos de un mes, el pasado 2 de febrero, el pleno de Ayuntamiento logroñés aprobó de forma definitiva la modificación del Plan General Municipal (PGM) para cambiar el uso de la parcela ubicada en la calle Marqués de San Nicolás 20, lo que permitirá la construcción de la nueva sede de la empresa tecnológica Bosonit.

Esta modificación del PGM salió adelante con los votos del PSOE, UP y los dos concejales no adscritos; PP y PR+ se abstuvieron y Cs votó en contra. "En aquel asunto, UP votó a favor de que una parcela de suelo previsto para la construcción de vivienda social en el Casco Antiguo" se dedicase a otro fin, "con la necesidad de estas viviendas que hay", ha recriminado a Castro.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"No entiendo la crítica de UP cuando ellos dicen que sí a todo lo que hace el Gobierno. Siempre han defendido que el pleno municipal es soberano, pero no exigen que se cumplan los acuerdos de pleno", ha añadido Antoñanzas.

Ha subrayado que los regionalistas siempre han sido "leales, pero no serviles" y entienden la lealtad como "trabajar por toda la ciudad", según lo recogido en su programa electoral, no solo con iniciativas en el área de Deporte.