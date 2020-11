Antoñanzas pide al Alcalde 500.000 euros más e incrementar así las ayudas a los equipos de fútbol

El concejal de Deportes, Rubén Antoñanzas, ha comunicado esta mañana que solicitará al Ayuntamiento de Logroño 500.000 euros más de subvención para Logroño Deporte dentro del Presupuesto del año que viene. Un aumento que tendrá como objeto aumentar el apoyo que desde la entidad municipal se presta a los tres equipos de fútbol referentes de la ciudad.

Como ha explicado el concejal, esta mañana estaba prevista la celebración de una reunión del Consejo de Administración de Logroño Deporte que ha suspendido a la vista de la posibilidad de obtener más fondos de los inicialmente previstos para apoyar al EDF, SDL y UDL.

“Como dije al presentar el reparto de ayudas –ha señalado Antoñanzas-, dentro del modelo y prioridad de apoyar al deporte de base y los proyectos con más dificultades para salir adelante, mi deseo hubiera sido tener dinero para que los equipos de fútbol recibieran igual o más que en la temporada pasada”.

“Yo tenía –ha continuado- el mandato del alcalde de recortar para ir corrigiendo el déficit que la pandemia ha dejado en Logroño Deporte y así lo había hecho, atendiendo a la prioridad pactada con él de dar más a quien más lo necesitara. No obstante, una vez conocida ayer la disposición del alcalde de buscar nuevas fórmulas para completar la citada subvención, ligadas al concepto de promoción de la ciudad, he tomado la decisión que les he indicado”.

De este modo, al contar con un suplemento de 500.000 euros “y sin minorar el apoyo al deporte de base y a los proyectos deportivos con más dificultades de la ciudad”, sería posible conceder:

-A la SDL: 140.000 euros, lo mismo que tuvo el equipo que en la pasada temporada estuvo en igual categoría, Segunda B. En lugar de los 80.000 previstos inicialmente.

-Al EDF: 187.000 como disfrutó en la temporada 2019-2020, en lugar de los 110.000 en los que se quedaba para esta temporada.

-A la UDL: 381.359 euros, exactamente lo mismo que tiene el equipo de referencia con mayor dotación del resto de deportes, el Ciudad de Lo-groño de Balonmano.

Se pasaría de 60.000 a esta cantidad, “en atención a que desde el punto de vista de promoción de la ciudad ligada al deporte la UD Logroñés es nuestro principal activo, como confiamos pronto se demostrará en cuanto podamos comenzar a recibir público y visitantes de otras comunidades", ha explicado Antoñanzas