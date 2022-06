ANPE-Rioja le pone nota a la gestión de la Consejería de Educación: "Suspenso con mayúsculas"

Un "suspenso con mayúsculas sin ninguna duda, por muchos y variados motivos". Es la calificación que, como ha reseñado el presidente de ANPE-Rioja, Gustavo Navas, se pone desde este sindicato a la gestión de la Consejería de Educación del Gobierno regional en este curso 2021-2022, que finaliza el próximo lunes, 27 de junio.

Un final de curso al que "hay que darle una vuelta y pensar", ya que, como ha recordado, "desde que se cambiaron los criterios, pasando los exámenes de septiembre a junio, de forma unilateral, quedan dos semanas para las que, ya desde entonces, se tenían que haber estudiado más los pros y los contras".

Especialmente, en este curso además, "hay mucho cambio, con padres que no conocen las optativas para el próximo año, los libros nuevos, las gratuidad, todo es una vorágine de trabajo impresionante para los centros, en los que se van a tener que trabajar todo el mes de julio y hasta agosto para que, en septiembre, cuando vuelvan los niños a las aulas, todo pueda funcionar".

Para Navas, la introducción de la LOMLOE en los cursos impares a partir de septiembre va a suponer en La Rioja "empezar la casa por el tejado, no entendemos las prisas, porque a estas alturas, no hay currículos, están aún sin publicar, no hay libros, se están calculando como se están calculando los cupos de profesores". "A estas alturas, debería estar todo publicado, hay que hacerlo con tiempo, no de esta manera", ha criticado el responsable de ANPE-Rioja, en un proceso que ha equiparado "a la publicación del decreto de convivencia, de forma unilateral y para el que se debía haber consultado con las organizaciones sindicales, y, en esto, igual". Además, ha sumado "que se está llevando a cabo el cambio a la valoración por competencias, también a pasos agigantados", algo para lo que ve necesaria "formación previa primeto, porque es un tema que está creando mucha incertidumbre, es algo que tiene que estar implementado para septiembre y no sabemos nada".

REIVINDICACIONES

Por otro lado, y, en cuanto a más motivos concretos para el 'suspenso' a la Consejería, Navas ha incidido en instrucciones que han supuesto cambios en incorporaciones de plantilla, "las personas que estaban de excedencia para incorporarse antes del 30 de junio de 2021; el cambio de la no obligatoriedad de incorporación el 1 de septiembre de interinos de permiso por nacimiento; o el no usar listas afines para cubrir bajas".

A ello ha sumado "la imposición de la anulación de la jornada reducida en junio y septiembre a maestros, que ni fue consensuada, ni se aplica en otras comunidades, es contraria a criterios de adaptación de nuestros alumnos a principio y final de curso y no tiene en cuenta las condiciones de calor extremo que puede haber en dichos meses, ya que nuestros centros no están adaptados para ello".

Así, ha considerado que "es inadmisible que esta semana nuestro consejero anuncie en prensa como medida para combatir esta ola de calor el inicio de un plan de eficiencia energética, medida que, como pronto, no tendría efecto real en los centros hasta pasados unos meses, después de llevadas a cabo las obras pertinentes". "También es lamentable que se vanaglorie "por seguir manteniendo ese horario, pensado para atender la conciliación de la vida laboral y familiar de las familias", anteponiendo la labor asistencial a la labor educativa de los centros y obviando el riesgo para la salud que todos los alumnos y docentes han padecido en este mes de junio, donde se han dado numerosos casos de golpes de calor", ha afirmado Gustavo Navas.

Tampoco, ha proseguido, "Educación dotó a todos los colegios del personal extra que supuso la bajada a 24 horas lectivas", al tiempo que ha lamentado "otro anuncio en prensa por parte del consejero de Educación y que dejó a toda la comunidad educativa sorprendida, fue la inminente derogación de la Ley 2/2011 de autoridad del profesor y de la convivencia en los centros educativos debido a la publicación de un nuevo decreto de convivencia".

Desde ese mes de octubre "reclamamos a la Consejería que se negociara con las organizaciones sindicales y expusimos que no era necesario derogar una ley que tiene aspectos muy positivos para la convivencia", y hubo un compromiso para abordar el tema en Mesa Sectorial, algo que finalmente no se ha cumplido, imponiendo nuevamente sus criterios la Consejería de forma unilateral".

Del mismo modo, ha señalado otros asuntos importantes en este curso, como el cierre del CEIP San Francisco, "con ocasionado gran incertidumbre entre los docentes afectados"; la modificación "sin aviso previo ni negociación" la Orden de Formación del profesorado; o la "imposición también unilateral por el Ministerio de Educación del sistema de estabilización que el Ministerio de Educación ha impuesto también de forma unilateral", con peligro de "inseguridad jurídica". "En La Rioja, Educación se ha limitado a definir en Mesa Sectorial las plazas que cumplen los requisitos, pero se ha perdido una magnífica oportunidad para definir con qué sistemas de acceso se convocarán las oposiciones para los años 2023 y 2024.

Por este motivo, y por estar en contra del cómo se ha articulado el sistema de estabilización, votamos no a esta oferta de plazas", ha dicho Navas. Respecto a las condiciones laborales de los docentes de Religión, "lamentamos la falta de información y la incertidumbre que se ha creado en relación a cómo quedarán sus jornadas para el próximo curso con la entrada en vigor de la LOMLOE", con reducciones de hasta un 60%, ante lo que el sindicato asegura que "vamos a defender los derechos de estos trabajadores indefinidos de la Comunidad de La Rioja". Sobre la FP, "llevamos esperando desde el 9 de febrero una reunión con la Dirección General de Formación Profesional Integrada, es inadmisible que las organizaciones sindicales nos tengamos que enterar de cualquier cuestión relativa a la FP a través de la prensa, lo que demuestra una falta de consideración total hacia los representantes de los trabajadores por parte de esta Consejería de Educación".

En lo que sí mostró su acuerdo ANPE fue en la OEP del 2021 "que permitió convocar en este 2022 las oposiciones a Maestros que se celebran en este mes de junio", así como en la modificación de plantillas para el próximo curso, "que permitió la creación de 21 nuevas plazas en Secundaria y FP" y en la bajada en maestros a 23 horas lectivas, que "debe ir acompañada de la ampliación de plantillas y con la instauración de esas dos horas como de libre disposición".

Lo último que se ha negociado es la modificación de la orden de interinos, "donde estamos moderadamente satisfechos", si bien, en el caso concreto de CRAs y Centros de Educación Especial "advertimos a la Consejería de que no vamos a aceptar parches a la hora de solucionar este problema de inestabilidad, exigimos a Educación que se convoquen a oposición todas las plazas necesarias para el sistema, se cree plantilla orgánica real y adaptada a las necesidades de cada centro".

Entre los temas pendientes "desde hace más de un años", ha citado Navas "la regulación de las comisiones de servicios, la actualización del Decreto 42/2000 de indemnización por razón de servicio e itinerancias, la regulación del teletrabajo en docentes, la revisión de los complementos para equipos directivos, equipos de orientación y tutorías o continuar con la bajada de ratios en todas las etapas educativas". "Creemos que esta Consejería de Educación debe plantearse seriamente un cambio muy sustancial en su política de negociación con los legítimos representantes de los trabajadores. Desde ANPE-RIOJA seguiremos trabajando por mejorar las condiciones laborales de todos los docentes y nuestro sistema educativo, para lo cual esta Administración siempre tendrá nuestra total disposición a una negociación real y bajo los principios de buena fe negocial y transparencia", ha finalizado.