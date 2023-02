Ángel Íñiguez es abogado, ha sido asesor del grupo parlamentario durante esta legislatura y también el único aspirante que se ha presentado a liderar el proyecto autonómico de Ciudadanos, tras el proceso interno y la consulta con los cargos y afiliados del partido, realizada por la dirección nacional.

Y este último viernes del mes de febrero ha pasado por los micrófonos de COPE Rioja para presentar su proyecto político y explicar el por qué de su decisión. "No me gustaría ser uno de esos jóvenes que solo se quedan criticando la política desde una esquina o desde la barra del bar", sostiene el nuevo líder regional de Ciudadanos para justificar su no poco arriesgada decisión.

Audio









"Por supuesto que tenemos en consideración a las encuestas, ya que nos dan una buena perspectiva científica sobre el estado de la situación", explica. Pero añade que "es verdad también que luego palpamos el pulso de la calle y puede haber una motivación diferente. Pero bueno, el punto de partida es el que nos marcan las encuestas y hay que tener en cuenta que estamos en el proceso de elaboración de las listas, que yo creo que dará un impulso a que esas encuestas puedan dar un vuelco en las próximas semanas".

Entre sus principales objetivos políticos está el de acabar con la desigualdad entre españoles. “Desde Cs queremos acabar con la desigualdad entre Comunidades Autónomas”, insiste Íñiguez, para resaltar a renglón seguido "la necesidad de revisar integralmente un modelo de financiación autonómico que contiene sesgos contra la igualdad, la equidad y la solidaridad que debería haberse renovado hace cinco años”.

Sobre la política de pactos, Íñiguez ha mostrado su disposición a hablar con cualquiera de las formaciones que salga vencedora de las urnas el próximo 28-M, si su formación consigue los escaños que, de momento, le niegan los sondeos. Así que en el supuesto de que el 29 de mayo le llamen tanto el Partido Popular como el Partido Socialista para solicitar su apoyo, "responderemos que sí, que tenemos intención de entrar en el Gobierno para introducir nuestras políticas dirigidas a la clase media. Por supuesto que asumiremos ese reto con valentía, en el supuesto de que los riojanos decidan confiar en nosotros", ha concluido el presidente y candidato de Cs a la presidencia del Gobierno riojano.