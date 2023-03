Andreu señala que "no es el campo" el que protesta "sino una organización agraria" vinculada al PP

La presidenta del Gobierno riojano, Concha Andreu, ha señalado hoy, en el Parlamento de La Rioja, que "no es el campo" el que protesta "sino una organización agraria" que ha vinculado al Partido Popular. Andreu ha respondido a las preguntas de los grupos parlamentarios en el pleno de la Cámara riojana en un día que coincide con una 'tractorada' organizada por ASAJA y en el que la presidenta ha reconocido que el sector primario "no lo esta teniendo nada fácil" y el Gobierno riojano "nunca va a renunciar a tomar medidas". No obstante, tras una pregunta del portavoz 'popular',

Jesus Ángel Garrido, ha rechazado que en el PP "se cuelen en las protestas de una organización agraria". En este mismo sentido, el portavoz del PSOE, Raúl Díaz, les ha reprochado "subirse al carro de esos tractores", cuando "muchos males endémicos" del campo, ha dicho, son consecuencia de "décadas de inoperancia del PP". "Hay que ser serios en este debate" ha reclamado Andreu.

El sonido del campo en la capital riojana: Tractores y cosechadoras convocados por ARAG-ASAJA claman apoyo Más de 500 tractores se manifiestan por las calles del centro de Logroño, convocados por ARAG-ASAJA, para reclamar "rentabilidad porque si no es rentable no hay futuro" Logroño 02 mar 2023 - 16:58

Ante la pregunta de Garrido relativa a si están "justificadas las protestas del campo riojano" ha dicho: "No es el campo, es una organización agraria". Tras indicado que es "una manifestación legítima", ha afirmado que "es de una organización cuyos dirigentes son diputados del PP" y personas que han sido "directores generales del PP, no representan al campo".

Andreu ha dicho que, desde el Ejecutivo, no se ponen "sobre la mesa soluciones mágicas a problemas reales", se ponen "medidas y recursos". "Nosotros escuchamos al campo siempre y proponemos medidas de apoyo", ha dicho. Garrido ha visto que "una cosa está clarísima, el sector primario está irritado". Ha nombrado "bajos precios, falta de control de la Ley de la Cadena, una PAC con un presupuesto decreciente, o daños de la fauna silvestre". Ha acusado a Andreu de tener las "prioridades desenfocadas", porque "no es posible que se proteja más al lobo que a los ganaderos".

Andreu se ha referido a las ayudas directas excepcionales de 3,28 millones de euros para amortiguar los efectos económicos en la agricultura y la ganadería de la guerra en Ucrania. También ha mencionado las nuevas reducciones fiscales excepcionales del Gobierno de España por la adquisición de gasóleo y fertilizantes a los agricultores y ganaderos.

Asimismo, ha recordado las ayudas aprobadas en compensación por la subida del precio de los fertilizantes que se abonarán directamente a los beneficiarios de la campaña de la PAC 2022 y que beneficiarán a un total de 2.863 titulares de explotaciones agrarias de La Rioja por un valor de 2,53 millones de euros para una superficie total que suma cerca de 85.000 hectáreas.

Entre los hitos de la política agraria ha destacado "la apuesta histórica por modernizar nuestros regadíos gracias a los fondos europeos" como inversión en el futuro de la agricultura y el sistema agroalimentario. A este respecto, ha resaltado que "los proyectos promovidos en esta legislatura suponen un total de 165 millones de euros de inversión y la modernización y consolidación de regadíos de un total de 18.000 hectáreas de suelo agrario".

En relación a la implementación de la nueva Ley de la Cadena Alimentaria, ha señalado que la Comunidad Autónoma de La Rioja "se encuentra a la cabeza de España en inspecciones" para velar por su cumplimiento efectivo y ha recordado la implantación pionera del Observatorio de Precios con análisis de costes de producción por parte del Gobierno regional.

Entre las apuestas del Gobierno de La Rioja en materia agraria, ha valorado el incremento del presupuesto de los seguros agrarios como garantía de las rentas del campo, hasta una inversión total de 14,7 millones de euros en la legislatura, un apoyo inédito, de los que 4,1 millones de euros se corresponden con el ejercicio de 2023.