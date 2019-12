Andreu reconoce que la escuela católica hace una "extraordinaria labor" pero que por ley "no hay obligación"

AUDIO | Escucha la entrevista a la presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu; en Mediodía COPE Rioja.

La presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, ha dicho en Mediodía COPE Rioja que "la escuela católica ha hecho y seguirá haciendo siempre una extraordinaria labor de educación pero que por ley no hay obligación de subvencionar el estudio de bachillerato". Andreu, ha señalado que “la educación obligatoria es la que tiene que estar bien nutrida, y si no hay suficientes plazas en la escuela pública se concertará con la privada". Así argumentaba la presidenta el cambio propuesto en la gestión del sistema educativo y las nuevas prioridades presupuestarias en la oferta concertada de educación que, de momento, suprime el cheque bachillerato en La Rioja. Esta última decisión se debe afirma, Concha Andreu, a criterios "económicos" y no a una posición ideológica.

Sobre los 100 primeros días de acción de su gobierno, Andreu, ha explicado, qué va a cambiar y cómo tiene pensado hacer crecer a esta región, y reconoce estar "satisfecha" con su ejecutivo, "un equipo que se lleva bien", ha dicho y que ha afrontado en este periodo de tiempo "dificultades económicas".

Dos investiduras fallidas en julio, le obligaron a ir a una tercera votación en agosto, entonces ya si fue elegida presidenta de La Rioja gracias a la coalición formada con la diputada de Podemos, Raquel Romero, hoy consejera de su Gobierno y al apoyo externo de la diputada de IU, Henar Moreno, con quien "siempre hay pulsos", reconoce.

El Gobierno de La Rioja ya tiene diseñado el Proyecto de Presupuestos para 2020 que han pasado al trámite parlamentario y que garantizan "realismo" según la presidenta.

Para recuperar los servicios sanitarios externalizados, Concha Andreu, ha expuesto los pasos que pretenden y que condicionan, de momento, por un año el concierto con Viamed. Se estudian convenios de colaboración con otras CCAA para prestar servicios sanitarios a los riojanos, negando que se vuelva a la derivación sanitaria. Además, ha destacado la "necesidad de los medios de transporte en La Rioja, ferrocarril o avión y que conseguiremos su obligación de servicio público para finales de 2020".

Sobre, cómo están siendo las reuniones con los alcaldes, la presidenta del Gobierno de La Rioja, dice que son "muy responsables en sus peticiones", y en cuanto a la pretendida investidura de Pedro Sánchez, "tiene todo mi apoyo", ha dicho Andreu, para quien el año 2019 ha sido "muy importante y emocionante". En unos días antes del cierre del año 2019 habrá mensaje de la presidenta.