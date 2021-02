Andreu otorga "un sobresaliente cum laude" a la comunidad educativa de La Rioja por su gestión de la pandemia

La presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, ha visitado esta mañana el instituto IES La Laboral donde ha agradecido y reconocido el esfuerzo que los equipos directivos y el resto del personal educativo ha realizado "para saber adaptarse a las difíciles circunstancias. Han convertido las escuelas y los institutos en los lugares más seguros donde nuestros hijos e hijas pueden estar", ha apuntado.

A su vez, la presidenta también ha señalado que "el alumnado ha sabido estar a la altura, demostrando un alto grado de madurez y responsabilidad a la hora de cumplir los protocolos y las indicaciones sanitarias". Y ha destacado el "sobreesfuerzo" que han hecho los profesionales de la Unidad Médica COVID itinerante, al realizar hasta 3.115 pruebas en el mes de enero.

Un trabajo desempeñado que para Andreu ha servido para "garantizar la igualdad de oportunidades de todos los alumnos en un modelo de educación presencial. Esa era nuestra obsesión", ha sentenciado.

La líder del Ejecutivo regional ha asegurado que "los efectos del confinamiento en la carrera académica han afectado más en las familias desfavorecidas, que carecían de los recursos necesarios para hacer un seguimiento de las tareas de sus hijos e hijas, que no podía acogerse al teletrabajo o costearse pagar a un cuidador". Por ello, ha afirmado Andreu, "no podíamos volver al modelo telemático, no podemos dejar a ningún alumno descolgado, a nadie atrás".

La presidenta ha respaldado el buen trabajo desempeñado por la comunidad educativa con datos. "Ni siquiera en los peores momentos de la tercera ola, el coronavirus ha afectado al 1 por ciento de la población escolar de La Rioja, y a día de hoy, apenas tenemos 47 casos activos en la red educativa, el 0,08 del alumnado. El trabajo ha dado unos resultados excelentes", ha concluido.

El peor momento del presente curso fue el mes de enero "con 783 casos notificados (de 2.653 de todo el curso), picos de incidencia como los 467 casos activos del día 29 y donde tuvimos que cerrar de forma parcial del CEIP La Guindalera". Como hito, destaca el 18 de febrero como "el primer día que no se diagnosticó ningún caso positivo".