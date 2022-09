"Al igual que ha subrayado el consejero de Educación en los últimos días, quiero enviar un mensaje de tranquilidad a la sociedad riojana de cara al comienzo del nuevo curso escolar". Son las primeras palabras que ha pronunciado la jefa del Ejecutivo riojano en el especial 'vuelta al cole' emitido este 7 de septiembre por COPE Rioja desde la sede de la consejería de Educación.

"Este Gobierno está cerca de las familias y los equipos directivos, con los que estamos en diálogo permanente. Es cierto que afrontamos cambios y novedades en esta vuelta a las aulas, pero lo más importante quizá sea el poder volver sin restricciones COVID, más relajados, viéndonos las sonrisas... Y eso es un triunfo de todos, por eso quiero volver a agradecer el trabajo de todos, profesores, equipos directivos, de Salud, que quedará para la historia. Porque de la nada se inventaron un modelo que nos permitió tener hijos educados y que pasaran de curso con su formación", ha aplaudido la presidenta.









Andreu ha subrayado la gratuidad de los libros de texto en Primaria, ESO y FP Básica. "Es una inversión de 7,5 millones de euros en libros de texto en toda la educación obligatoria. Es la mayor cifra de la historia por una razón: porque es un tiempo de incertidumbre en el que las familias tienen que hacer un importante desembolso económico. Por eso hemos echado el resto para estar cerca de todas esas familias".

Sobre el nuevo Decreto de Convivencia Escolar, que también entrará en vigor por primera vez este curso 2022/2023, Andreu ha destacado el carácter preventivo de esta nueva norma. "Esa convivencia que permite a cada cual, con su diferencia, estar y evolucionar al mismo ritmo que el resto, implica que no hay castigo posterior a un comportamiento erróneo, sino que hay una vigilancia previa para tratar de ver que algo pasa con un alumno que no está funcionando bien. Se trata de eso. No tenemos que ser todos iguales para que la clase funcione al mismo nivel, ni tampoco esperar a que se prepare una faena para poder actuar. Para eso hace falta esta organización previa y esta formación de profesores, esta cercanía a realidades a las que nos enfrentamos en la pospandemia. Un decreto de convivencia que no ha podido llegar en mejor momento", ha apostillado Andreu.

La Formación Profesional ha sido otro de los aspectos que ha analizado Concha Andreu en los micrófonos de COPE Rioja. "Lo cierto es que somos alumnos aventajados en FP. Lo digo porque teniendo aún abierto el periodo para el cierre de matrículas, ya alcanza los 8.360 alumnos y va a volver a ubicarse en cotas históricas de alumnado en un año en el que se han implantado 12 ciclos nuevos y dos cursos de especialización. Asimismo, la Escuela Rural arrancará con 1.517 alumnos matriculados, frente a los 1.492 que iniciaron el curso pasado, extendiendo la estabilidad general alcanzada en los últimos años, que no oculta el problema de algunas localidades concretas, donde el bajo volumen de alumnos llevan a sus escuelas a una situación complicada". No obstante, Andreu ha destacado que "desde el año 2019, este Gobierno viene haciendo un esfuerzo muy importante por la Escuela Rural, a través de diversas iniciativas: la primera es el mantenimiento de todas las aulas abiertas hasta el mayor límite posible, de hecho actualmente se mantienen algunas de ellas con sólo 2 alumnos, y entre otras figuran el nuevo contrato de Comedor o facilitar el servicio de madrugadores, para reducir al mínimo posible el número de usuarios con los que prestarlo”.

Andreu, que ha cifrado en menos de un 13% el índice de abandono escolar en nuestra Comunidad Autónoma, "no estamos satisfechos con ese dato, pero sí puedo decir que vamos por el buen camino", ha concluido aludiendo a la escuela concertada. "Todos debemos ser conscientes de que al estar cerca de la concertada y hablar y escuchar constantemente a los centros y sus profesores, cualquier duda se puede disipar. Por eso, y como dice nuestro consejero, tranquilidad también en este sentido".