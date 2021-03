Andreu considera "intolerable" la tendencia ascendente del COVID en La Rioja

La presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, ha asegurado que en la próxima Semana Santa no se va a adelantar el horario hasta el que los ciudadanos pueden estar en las calles, conocido de forma coloquial como "toque de queda" pero ha pedido que "no se celebre nada" en los próximos días y que las reuniones se limiten a personas convivientes.

Andreu, a preguntas de los periodistas, ha dicho que las normas seguirán en los próximos días como están hasta ahora, con el cierre perimetral de la comunidad, cuatro personas como máximo por mesa en hostelería -en espacios interiores- y el no poder salir de los domicilios de 11 de la noche a seis de la mañana, aunque ha admitido que podría adelantarse a las cinco.

Ha incidido en pedir que "no haya reuniones con otros núcleos, ni familiares, ni amistades" porque "llevamos tres días con una tendencia ascendente intolerable" y "tenemos que ser tenemos que ser precavidos".

Es importante que en los próximos días "no se celebre nada", ha dicho "y no sé porque no se cumple" ya que "eso sube la incidencia acumulada" pero espera que "el comportamiento sea el correcto, porque los riojanos ya lo han demostrado, que cumplen, y ahora vamos a ser si somos capaces".