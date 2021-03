Andreu confía en que "a lo largo del verano esté vacunada el 70% de la población"

La presidenta del Gobierno riojano, Concha Andreu, ha defendido este jueves que el proceso de vacunación contra la covid-19 en esta Comunidad se desarrolla de una manera "ejemplar" y ha pedido al PP que "no lo politice".

Andreu se ha pronunciado en este sentido en el Pleno del Parlamento, al responder a una pregunta oral del portavoz del Grupo Popular, Jesús Angel Garrido, quien le ha preguntado cuándo prevé el Ejecutivo vacunar a la totalidad de la población riojana.

El proceso de vacunación y las ayudas del Gobierno para paliar la crisis económica de esta pandemia centran la mayor parte de esta sesión plenaria, que se prolongará por la tarde.

La presidenta del Gobierno ha dicho al PP que "están empeñados en politizar un proceso tan valioso", y ha mantenido el criterio de la UE y del Gobierno de España de que para el verano estará vacunada el 70 % de la población.

La presidenta también ha dicho que hay que "confiar" en lo establecido por la UE y ha insistido en su petición al PP de que "no politice este proceso".

La presidenta del Gobierno ha recalcado que todos los alcaldes de las cabeceras de comarca en las que ya se ha realizado la vacunación han sido informados de forma pertinente de este proceso, incluso, ha dicho, el de Santo Domingo de la Calzada, que es del PP.

"19.000 riojanos han recibido la primera dosis, y 9.300 han completado las dos", ha precisado Andreu.

Andreu ha añadido que la vacunación "no es una cuestión de competición, ni de quien pone las vacunas de una manera más rápida, sino de cumplir con todas las garantizas", que es lo que, según ha dicho, "se está haciendo y de una forma ejemplar".

Ha acusado a los populares de tener "un comportamiento egoísta y de vivir para intentar intoxicar".

La presidenta ha recalcado también que su Gobierno va ha hacer "todo lo que esté a su alcance, como está haciendo" para el "buen desarrollo de este proceso" de vacunación, pero también ha dicho que "únicamente nos limitamos por el ritmo de producción industrial y distribución de la vacuna".

Garrido ha acusado al Gobierno de "estar sembrando dudas sobre el proceso de vacunación con su falta de credibilidad, de veracidad y de transparencia".

Le ha exigido a la presidenta que "no prometa lo que no puede cumplir" ya que "las matemáticas no engañan".

Ha recordado que, hasta la fecha, "La Rioja está por debajo de la media en cuanto a vacunas administradas" y que "a este ritmo tardaremos 5 años en vacunar a toda la población".

En otro momento del Pleno, la consejera de Salud y portavoz del Gobierno regional, Sara Alba, ha defendido también el proceso de vacunación y la forma en la que se está desarrollando y ha elogiado la labor del personal de la Atención Primaria al respecto.