Andreu a Baena (Cs): "Reconozco mi fracaso por no lograr sentar a todos los grupos parlamentarios en una mesa"

El portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos de La Rioja, Pablo Baena, ha ofrecido al Gobierno regional reunirse para "explorar puntos de encuentros" para ofrecer "soluciones" a los riojanos. Una "mano tendida" que ha aceptado la presidenta del Ejecutivo, Concha Andreu, si bien le ha recordado que una buena opción para "ser útiles" es apoyar los próximos presupuestos.

Ha sido en la segunda jornada del Debate sobre el Estado de la Región, que desde ayer se está desarrollando en el Parlamento riojano. En su intervención, el líder de la formación 'naranja', ha tenido un recuerdo para quienes han perdido la vida por el coronavirus, a sus familias, así como ha destacado la labor de los que han estado luchando contra la enfermedad y de las empresas riojanas que han ayudado.

A continuación, ha apuntado que el año pasado al PSOE "se le presentaron dos posibles opciones; un encuentro con una opción responsable, moderada, liberal y de progreso; y otra la de firmar con unas opciones de índole extremo y populista". Ante ello, optaron por un "gobierno en minoría que no compartimos, y del que especialmente no nos gusta la participación de Podemos", que "además está sustentado por una diputada de talante radical, cuyo único objetivo ha sido forzar al Gobierno hacia el extremo, negando cualquier detalle de moderación".

"ARRIMAR EL HOMBRO"

A partir de ahí, ha proseguido Baena se nos ha presentado la crisis del coronavirus que "nos ha puesto a todos en jaque" haciendo que se tomasen decisiones "arriesgadas" y otras llegando "tarde y de manera improvisada". A pesar de ello, ha asegurado que su partido "no hemos parado de arrimar el hombro, no por estar de acuerdo al completo con el Gobierno, sino por un sentido del deber y de lealtad institucional".

"Lo correcto - ha continuado- era elevarse de posiciones de partido y sumar ante una situación de crisis dramática en lo sanitario y en lo económico, y proponer soluciones, para ser útiles a los riojanos". En este punto, ha detallado algunas propuestas, relacionadas con los ERTES, sanidad o ayudas para hacer frente al COVID-19, que han sido aceptadas, en algunos casos, por el Ejecutivo riojano.

Para Baena eso es "lealtad institucional" el que un gruño de la oposición haga propuestas para "ser más eficaces en la lucha contra el coronavirus". No obstante, ha indicado que "también hemos puesto el foco en lo que no se estaba haciendo bien", al tiempo que ha criticado la actitud del PP "al no acudir" a las diferentes Mesas de Diálogo o no sentarse con el Gobierno en estos "complicados momentos".

El portavoz de Cs La Rioja ha recordado que el impacto del coronavirus, además de las secuelas en lo sanitario, va a ser importante en la economía que "se tambalea ante la peor crisis" que se está viviendo. Ante ello, ha asegurado que los presupuestos que se elaboraron "ya no son válidos, porque se han ido desvaneciendo a la vez que avanzaba el virus".

Por todo ello, y ante la situación dura que van a pasar las empresas, los trabajadores, las mujeres y los jóvenes, sobre todo, ha hecho un llamamiento a "consensuar medidas reales" que minimicen los efectos graves de la crisis.

SECTARISMO DE LA EXTREMA IZQUIERDA

En su intervención, Baena ha indicado que, al igual que la diputada de IU, Henar Moreno, "me congratulo que no esté en el Parlamento la extrema derecha, pero es que si que está la extrema izquierda" por lo que "hace falta más moderación y menos extremos".

De hecho, ha asegurado que el "sectarismo" de Moreno hace que "en pleno pandemia solo le preocupan meter más alumnos en las aulas de los centros públicos y recortar libertad a los padres y madres para elegir centro".

Baena ha lamentado que la diputada de IU "no ha hecho ni una sola propuesta para salvar empleos estos días, o solucionar los problemas, sino que solo le olido avanzar hacia un modelo anacrónico, que no ha tenido ni un solo éxito en la historia" y que "es de recorte de libertad, de empobrecimiento y de destrucción económica y social".

"RECOJO EL GUANTE"

A continuación, el diputado de Ciudadanos ha aceptado "recoger el guante" que lanzó ayer la presidenta del Gobierno riojano hacia los nuevos retos de "digitalización", que es "necesario para afrontar la recuperación económica y social de La Rioja", así como "consensuar para diseñar un Plan de modernización empresarial o de la administración pública de La Rioja".

"Para acordar medidas que encaminen a La Rioja en la senda de recuperación adecuada ante la gravísima situación, podrá contar con el esfuerzo de este Grupo", ha concluido Baena.

CORREGIRÉ ALGÚN FRACASO

Posteriormente, la presidenta del Gobierno se ha mostrado de acuerdo en la "mano tendida" mostrada por Ciudadanos para "empezar a hablar", buscando el "bien de los riojanos". En este punto, ha asumido su "fracaso" por no lograr sentar a todos los grupos parlamentarios en una mesa, pero "trabajaré para corregir".

Andreu ha lamentado que "no le guste parte de mi Gobierno", así como algunas "medidas adoptadas", como el Acuerdo para la Reconstrucción, aunque "seguiremos intentándolo", pero "aún siento más que cuando algo no gusta y no se firma, no se haga algo más proactivo para corregirlo".

En su intervención, la presidenta ha defendido el acuerdo de la Atención Primaria, pero sobre todo, ha incidido en el Pacto Educativo, firmado por todos los sindicatos, que "trata de afrontar retos enorme en la formación académica", y "solo traen de manera reiterada una cuestión en educación, el dinero que el PP ha estado dando a centros educativos privado por líneas que no eran necesario concertar".

"Tenemos un estudio extraordinario que refleja la realidad del dinero destinado a la publica y a la concertada, con un aumento de aulas de la concertada frente a la pública" ha añadido. En este punto, ha recordado que "la reforma de la escuela concertada ha planteado una reducción de unidades de baja ocupación, que garantiza que cada familia que quiera escolarizar a su hijo en la concertada va a tener plaza", porque ha asegurado que "no hay ninguna agresión a la concertada sino una gestión oportuna de los recursos públicos".

Para concluir, Andreu ha destacado varias actuaciones en materia económica como el Plan de Reactivación Económica, dotado con más de 61 millones de euros, o el de impulso al Turismo o Comercio, sin olvidar los convenios en materia social para ayudar a la población más vulnerable.