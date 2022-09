Andreu anuncia una partida presupuestaria de ayuda a Arnedo por los daños sufridos por la fuerte tormenta

La presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, ha anunciado esta mañana una partida presupuestaria de ayuda a Arnedo por los daños sufridos por la fuerte tormenta del lunes por a tarde que provocó, entre otras cuestiones, el arranque de más de 30 árboles y perjudicó a parte de la cubierta de la plaza de toros.

Precisamente, ha sido en el entorno del 'Arnedo Arena' donde la jefa del Ejecutivo riojano ha realizado este anuncio, tras visitar, acompañada del alcalde de la localidad, Javier García, las zonas afectadas por lo que los experto denominaron "reventón húmedo". Un efecto "muy dañino" y "muy concreto" que afectó a Arnedo, y por lo que ha insistido Andreu "habrá partida presupuestaria para ayudar donde no llegue el Ayuntamiento o los seguros", al tiempo que ha mostrado su satisfacción porque no se hayan producido daños personales. A raíz de este episodio, la presidenta ha asegurado que "es una realidad no aislada, que vamos a tener a menudo", de ahí que haya recordado que el Gobierno está trabajando con medidas para paliar el cambio climático. Andreu, asimismo, ha anunciado que reforzarán las emergencias y se "renovará material para que sean de última generación", además de "mejorar la condiciones" del personal. Todo ello, ha anunciado se consignará en el próximo presupuesto.

Las impactantes imágenes de las consecuencias de la fuerte tormenta en Arnedo Árboles caídos sobre vehículos o desperfectos en la plaza de toros, principales daños por la tormenta en Arnedo Logroño 13 sep 2022 - 08:35

NO PELIGRA LA FERIA TAURINA

Por su parte, el alcalde de Arnedo, Javier García, ha recordado que "desde el primer momento del reventón húmedo, que es como le llaman los expertos, estuvimos al teléfono junto al Gobierno de La Rioja". "Se produjo a las 17,15 horas con un viento casi huracanado que hizo que se produjeran el arranque de entre 30 y 40 árboles y daños en otros tantos, y perjudicó a parte de la cubierta de la plaza de toros", así como a 5 vehículos. Sobre los daños en el recinto taurino, García ha afirmado que se está trabajando ya para repararlos cuánto antes e incluso se está estudiando la posibilidad de ver "si cabe el contrato de emergencia" de cara a arreglar los daños cuánto antes, dejando claro que no peligra la celebración de la feria taurina, pidiendo en este asunto "prudencia" a quiénes lo han puesto en entredicho.