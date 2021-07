La Asociación Nacional de Alimentos Solidarios, ANDAS, es una organización que ha puesto en marcha una campaña para pedir al Ministerio de Hacienda, y también a los Gobiernos autonómicos, que reinviertan en la donación de alimentos la cantidad equivalente al IVA de todas las donaciones que realizamos los ciudadanos.

Por ejemplo, en la Gran Recogida del Banco de Alimentos del año pasado, se donaron más de 391.193 en La Rioja. Pero de esa cantidad, más de 27.000 fueron para pagar el IVA. Aquí en La Rioja, se administra y gestiona el 50% del Impuesto sobre el Valor Añadido que se genera en esta Comunidad, y basándonos en los datos de esa Gran Recogida del 2020, suponen algo más de 13.000 euros, que es la cantidad que ANDAS pide al Gobierno de La Rioja, para que la invierta en más alimentos para los riojanos más necesitados. Algo que, en toda España, supondría donar más de dos millones de kilos.









El presidente de ANDAS, Santiago López Ortega, ha explicado este lunes en COPE Rioja que “no pretendemos que se suprima el IVA, sería complicado y además no se conseguiría el objetivo de donar más alimentos, si no qué cantidad equivalente a su recaudación puede ser para más alimentos. Tenemos más de 193.000 firmas de apoyo en change.org/IVAdonacionAlimentos y necesitamos llegar a las 200.000. Los riojanos se han volcado en la Gran Recogida 2020 del Banco de Alimentos y han donado 391.193 euros, pero de éstos, 27.385 serán para pagar el IVA (estimándolo en un 7,5)”.

López recuerda que están realizando una intensa campaña con los Grupos Parlamentarios en el Congreso de los Diputados y en los Parlamentos Autonómicos, “y ya se están viendo resultados muy positivos, mediante PNls y Enmiendas a los Presupuestos Generales, algunas ya aprobadas y otras pendientes de debate y votación en los Parlamentos de Murcia, Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Galicia, Asturias y también el Congreso de los Diputados. En el Parlamento de la Rioja -añade- parece incomprensible que habiendo donado los ciudadanos riojanos 391.193 euros para ayudar a los necesitados, en definitiva llegar a donde no lo puede hacer Asuntos sociales del Gobierno de la Rioja con sus recursos que son limitados, se haya rechazado una PNL (Proposición no de Ley) que recoge la petición de la Iniciativa en este caso, con la modesta cantidad de 20.000 euros. Probablemente no les hayamos transmitido correctamente el objetivo de la Iniciativa -concluye- así que seguiremos insistiendo y esperamos que el Parlamento de La Rioja se una a la solidaridad de los riojanos, apoyando las Iniciativas que vayan en esa dirección de ayudar a los más necesitados, sobre todo en estos tiempos de pandemia”.