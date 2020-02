Álvaro Calvo renuncia a su acta de concejal popular en Alfaro por "problemas internos" en su grupo municipal

El concejal alfareño del Partido Popular, Álvaro Calvo Martínez, ha presentado su renuncia como edil por una serie de motivos hechos públicos a través de su perfil de la red social Facebook.

Se trata del segundo representante del PP que, después de las últimas elecciones municipales, decide dar un paso atrás. La primera fue Rosa González, quien argumentó "motivos personales" para justificar su renuncia. Fue sustituída por José Luis Segura.

Ahora, la siguiente en la lista para reemplazar a Calvo Martínez, quien arguye como razones para su decisión ciertos desencuentros internos con alguno de los miembros de su grupo municipal, es Encarnación Rodríguez Villanueva.

A continuación, el texto íntegro publicado en su muro de Facebook para justificar su decisión.

"HASTA LUEGO"

"Ya me avisaron cuando me metí en esta aventura que esto no era para mí... pero yo soy de los que tengo que probar de todo para ver si soy válido o no, y por eso me embarqué.

Pero no, esto no me gusta, no me hace sentir bien, es superior a mí. Llamadme egoísta, pero también tengo que pensar en mí.

La política es un mundo lleno de mentiras, engaños, falsedades... Todos los habíamos oído y ahora yo lo he sufrido. Me he pasado los últimos ocho meses desconfiando de todo aquel que tenía a mi lado. Y no lo hacía sin razón. Las mayores traiciones han venido de quien más cerca tenía. Estaba más tiempo dándole vueltas a la cabeza sobre los problemas internos del partido que pensando en las soluciones y en el trabajo para Alfaro. No de todo tienen la culpa los demás: yo soy un torito difícil de lidiar, un vitorino de los que salen listos, aprenden rápido y luego no hay quien los toree.

Lo peor es que eso me ha hecho más irascible, desconfiado, vulnerable... y yo, que siempre he presumido (o por lo menos intentado) de llevar puesta la sonrisa, he cambiado mi manera de ser y de actuar con los demás; incluso con los que más quiero como mi familia, mis amigos o mis juvelos.

Otro factor que ha decantado mi decisión es la política partidista en el municipio. No entiendo ni porqué tenemos que votar en contra de algo solo porque lo proponga el PSOE o IU o porqué tenemos que debatir temas nacionales en un ayuntamiento. Es que no lo entiendo. Pensaba que íbamos a ser 13 concejales trabajando por Alfaro pero somos 3 partidos con su disciplina y sus obligaciones.

Además, toda esta situación empeora la mía personal en la que llevo tres meses con una bacteria intestinal que no me consiguen eliminar los médicos tras tres tratamientos. Posiblemente los nervios hacen que todo vaya a peor. No es nada grave pero me imposibilita hacer una vida normal llegando a tener que estar días sin salir de casa.

Evidentemente, es una decisión difícil. Para mí lo fácil hubiera sido permanecer ahí sentado, seguir cobrando sin aportar nada y no llamar la atención. No soy así. Siempre tomo un camino difícil. Y eso que en esta ocasión no es el más difícil: Me podía haber quedado como concejal no adscrito, fuera del PP, (y realmente lo he pensado mucho) cobrando mucho más y, en ocasiones, facilitando la gobernabilidad pero hubiera sido una traición a los votantes que apoyaron unas siglas. Mejor, dejar entrar al siguiente. Empieza una nueva etapa y ojalá se consiga formar un equipo; será bueno para el PP y para Alfaro.

Por todo lo que os he explicado, renuncio a mi acta como concejal del Ayuntamiento de Alfaro.

No todo es malo: siempre quedan las personas.

Perdón Luchy Casas porque seguramente te he dañado juzgándote en ocasiones con una dureza que no merecías.

Gracias al Equipo de Gobierno del Ayuntamiento, sobre todo a Carmen y Gerar Sesma, por estar ahí y escuchar de vosotros ese "¿Qué tal estas?" en los momentos que más lo necesitaba. Toda la suerte del mundo en estos tres años y pico que os quedan. Vuestros éxitos serán los de Alfaro y yo, si me permitís, seguiré dándoos el coñazo como un ciudadano más.

Gracias Yoli Preciado; ya lo sabes todo. Has sido mi refugio durante estas últimas semanas mientras tomaba esta decisión tan dura. Me has aconsejado, acompañado, escuchado y sé que has sufrido conmigo. Te quiero.

Gracias Pilar Armendáriz Bayo y Adrian Lopez por respetar mi decisión y escucharme, aunque no la compartáis.

Gracias Jose Luis Segura del Arco y Guadalupe López Fermandez por enseñarme tanto. Habéis sido mis maestros y habéis confiado en mí a ciegas sin conocerme. Sois mis padres políticos y no os podré olvidar. Gracias.

Y a tí, Leyre Marcilla Martínez... ¡qué voy a decir de ti! Has sido mi gran compañera en todo este camino y ahora te abandono... Lo siento. Que te quede claro: solo me voy como concejal pero siempre estaré ahí para cuando me necesites. I love you to the moon and back.

También me llevo a la gente de los corrales que son cojonudos y siempre te sacan una sonrisa. Iré a veros de vez en cuando y, si me dejáis, abriré y cerraré algún que otro chiquero.

Seguiré trabajando por Alfaro como siempre he hecho desde el asociacionismo y el voluntariado. Soy un culo inquieto y nos seguiremos viendo por todos lados; espero que, otra vez, con la sonrisa recuperada.

Mi último: #PoryParaAlfaro

P.D. Os quiero #MiPPñita. Tenemos, por lo menos, una cena pendiente".