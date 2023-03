El alpinista riojano Lorenzo Martínez intentará ascender el Obigaichan en Nepal a 6.340 metros

El alpinista riojano Lorenzo J. Martínez liderará una expedición de montaña en el valle del Khumbu (Nepal) en donde recorrerá zonas prácticamente inexploradas hasta el momento rodeando el macizo del Ama Dablam y ascenderá hasta la cima del pico Obigaichan, de 6.340 metros. Martínez, que se ha reunido este miércoles con el concejal de Deportes de Logroño, Rubén Antoñanzas, ha explicado, este miércoles, en unas declaraciones a EFE, que el viaje iniciará el 28 de abril y finalizará el próximo 28 de mayo, aunque la ascensión a la cumbre está prevista entre el 11 y el 16 de mayo. Esta expedición, ha indicado, cuenta con varias fases, entre las que se encuentran la aclimatación a la altitud de la zona y el recorrido de unos valles que hasta ahora no se han explorado y que están rodeando el macizo del Ama Dablam, que es una montaña del valle del Everest con casi 7.000 metros de altura. El objetivo es rodear este macizo por la parte de detrás y más adelante, intentar ascender desde el lado sur hasta la cima del pico Obigaichan, de 6.340 metros, ya que “siempre se ha intentado desde la cara norte”, ha apuntado. Este alpinista riojano no irá solo a esta expedición, sino que estará acompañado otros dos compañeros, el aragonés David Cebrián y el portugués Joao García. Asimismo, Martínez ha señalado que la mayor dificultad de este proyecto será la parte de la exploración debido al desconocimiento de la zona, ya que “existe cartografía pero no hay fotos y no se sabe el estado de los glaciares, por lo que se va a ir sobre la marcha”. Este equipo de tres montañeros intentará hacer una ruta circular pero “no se sabe si se podrá completar o habrá que volver hacia atrás”, ha explicado. También ha reconocido que esta aventura le provoca “cierto pudor” debido a lo que “uno se puede encontrar en un sitio nuevo pero siempre conociendo las propias limitaciones de cada uno, para saber hasta dónde se puede llegar”. Considera que si no pueden alcanzar la cima del pico Obigaichan no significará que la expedición sea un fracaso, ya que “parte de la exploración conlleva probar, no poder y tener que volver para atrás” y el acceder a esos valles inexplorados va a ser “un éxito”. Por otro lado, este alpinista ha informado que está realizando una campaña de crowdfunding para financiar el viaje, que requiere un importe de 5.000 euros; así las personas que quieran aportar una cantidad económica deberán entrar en la campaña ‘Los últimos confines del Himalaya’, y a cambio recibirán algunos regalos.