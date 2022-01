El alcalde alfareño asegura en COPE Rioja que su Centro de Salud tendrá pediatra a tiempo completo en el plazo de 15 días.

El Boletín Oficial de La Rioja publicaba este miércoles la resolución del Servicio Riojano de Salud, por la que se asignaban cuatro plazas de Pediatra correspondientes a las Ofertas de Empleo Público de los años 2019 y 2020.

De las cinco plazas que había por cubrir, tan sólo se han cubierto cuatro: dos en Arnedo y otras dos en Haro, con lo que la vacante de Alfaro sigue sin cubrirse, para sorpresa de la mayoría de los alfareños, que llevan nueve meses sin un pediatra a tiempo completo en su Centro de Salud.









Este viernes, 21 de enero, el alcalde alfareño, Julián Jiménez Velilla, aseguraba en COPE Rioja que la plaza quedará cubierta en 15 días. Y ha facilitado hasta el nombre de la profesional.

"Ha habido gente, supongo que con mala intención, que tan sólo ha hecho pública la primera parte de la resolución recogida en el Boletín Oficial de La Rioja", ha dicho el alcalde. Para, a renglón seguido, referirse al anexo de esa misma publicación, en los siguientes términos: "Te voy a decir hasta el nombre de la pediatra que va a venir a trabajar a Alfaro. Se llama Marina Ortega Navaridas, que ha obtenido una puntuación de 59,31. Por eso decimos que ella ha dado ya su consentimiento".

Ante esa afirmación tan detallada, le hemos preguntado si a él o a la Consejería de Salud le consta si esa profesional va a aceptar el puesto y se va a incorporar en Alfaro, y su respuesta ha sido contundente: "Te puedo decir que si. Mis noticias, aunque no he hablado con ella lógicamente todavía, pero lo que me han transmitido es que ha aceptado el puesto y que va a venir a Alfaro, por lo que está previsto que en un plazo de 15 días haya pediatra en nuestro Centro de Salud", ha asegurado Jiménez Velilla.