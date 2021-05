Alfaro sigue sin tener cubierta su plaza de pediatra. Y, desgraciadamente, la situación no parece que vaya a solucionarse en un breve espacio de tiempo. Algo que preocupa, y mucho, a las familias de la ciudad, que ya están empezando a emprender acciones como medida de presión al Gobierno regional.

La próxima acción convocada en la ciudad consiste en poner carteles y pancartas en terrazas y balcones con el lema: "¡SOS Pediatra!".









Además, desde las redes sociales y grupos de whatsapp se insta a las familias a solicitar hojas de reclamación, tanto en el Centro de Salud como en la Oficina de Atención al Ciudadano para, una vez cumplimentadas, remitirlas a la Consejería de Salud del Gobierno de La Rioja.





Postura del Ayuntamiento de Alfaro

Preguntado por la preocupante situación sanitaria del Centro de Salud, en el que además de pediatras también faltan médicos para cubrir la totalidad de las plazas correspondientes a la zona básica de Salud, el alcalde, Julián Jiménez Velilla, confirma en COPE Rioja que desde el equipo de Gobierno se insiste también, una y otra vez, en buscar la solución al problema.

"Llevamos tiempo trabajando desde el Ayuntamiento y en contacto permanente con la Consejería de Salud, desde donde nos transmiten que es muy difícil la contratación de personal especializado en pediatría porque no hay pediatras prácticamente en toda España", lamenta el primer edil. "Se ha intentado contratar a través de distintas Comunidades Autónomas y no hay manera, por lo que vamos a seguir trabajando en ello para cubrir, no solo el sericio de pediatría, sino también las plazas de médico necesarias para el correcto funcionamiento del servicio sanitario en toda la comarca", asegura Jiménez Velilla.