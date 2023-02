El PP alerta sobre los fondos europeos: "El binomio Sánchez-Andreu provoca un doble sufrimiento a La Rioja"

El Portavoz Adjunto del Grupo Popular en el Congreso, Mario Garcés, ha lamentado hoy que “La Rioja sufre de manera doble la negligencia e indolencia de unos gobiernos incapaces. Con la impotencia de Sánchez y la incapacidad de Andreu resulta muy difícil que La Rioja pueda competir con el resto de las comunidades. Es un binomio absolutamente grotesco para el desarrollo de la economía riojana”.





En este sentido, ha recordado el reciente estudio de la consultora independiente Llorente y Cuenca sobre la ejecución de los fondos comunitarios Next generation, que revela que La Rioja ocupa el último puesto, por detrás de Ceuta y Melilla, en la recepción de fondos per cápita. “La Rioja está a la cola de España. El triunfalismo obsceno de Sánchez pero, sobre todo, de Andreu, esa relación privilegiada que tenían no es más que una utopía y una falacia”.

Mario Garcés ha realizado estas afirmaciones hoy, día 20, durante una rueda de prensa junto al Portavoz del PP en el Parlamento de La Rioja, Jesús Ángel Garrido, en la que han valorado la gestión de los fondos europeos, “una oportunidad inexcusable para que España recupere el ritmo de inversión y riqueza como ya están haciendo el resto de los países europeos, desgraciadamente no se está aprovechando ese potencial de crecimiento”.

“En su momento, el Gobierno consideró que estos fondos servirían de palanca para aumentar el crecimiento un 2%, hoy España es el último país de la UE en recuperación del PIB previó a la pandemia y La Rioja tiene una posición peor que la media española, por lo tanto, si ya España no se recupera al ritmo que debería musculando su economía con la financiación comunitaria, La Rioja sufre doblemente”, ha lamentado. “La Rioja es una de las comunidades donde menos crece la economía, lo hace por debajo de la media nacional. Es la Comunidad donde menos esfuerzo se ha hecho para rebajar la carga fiscal, pese a la sobrerecaudación en 2022 que supera los 200 millones de euros. Andreu se ha negado a bajar los impuestos deflactando la tarifa del IRPF, a diferencia de lo ocurrido en Castilla-La Mancha o Aragón”, ha apuntado Garcés.

Del mismo modo, ha lamentado que “los riojanos pierden competitividad, ya hay 23.000 riojanos en riesgo de exclusión social, algo que no se había producido en la historia. La Rioja es la Comunidad donde más autónomos se pierden y es la que más ha perdido en los últimos 10 años. Si los fondos europeos eran la vía para evitar esta brecha, vemos cómo los fondos no llegan y cuando lo hacen no se utilizan correctamente”

El Portavoz Adjunto del PP en la Cámara Baja ha señalado que “nos encontramos con un doble error, del Gobierno de Sánchez y del Ejecutivo de Andreu. Con la mano izquierda, recibe fondos de la UE, pero con la mano derecha es incapaz de inyectarlos en la economía real, ni a través de los PERTES ni con la transferencia de fondos a comunidades. Los datos son datos. Si en una relación aparentemente reforzada entre dos administraciones gobernadas por el PSOE, La Rioja es la última en recibir fondos per cápita algo está fallando, Andreu se ha convertido en irrelevante desde el punto de vista político a efectos del reparto de fondos, que no llegan a donde tienen que llegar por eso es importante el cambio. Cuando se produzca el cambio se podrán desarrollar PERTES que verdaderamente dinamicen la actividad, porque el sector industrial está cayendo estrepitosamente”.

Por su parte, Jesús Ángel Garrido ha criticado que “desde la Fundación para la Transformación de La Rioja y la Fundación de la Ciudad del Envase y el Embalaje, los chiringuitos creados por Andreu para impulsar los proyectos estratégicos de región, sólo se han firmado 12 contratos por un valor pírrico de 1,2 millones de euros.





Son unas cifras irrisorias con las que poco se puede impulsar. Andreu habla mucho de proyectos estratégicos de región, pero apenas invierte en unos proyectos que están claramente atascados”. Además, ha explicado que “de esos 1,2 millones de euros, apenas 30.000 euros, un 2,32%, están destinados a empresas de La Rioja, lo que demuestra que Andreu no cree en La Rioja, ni en las empresas riojanas, ni en los trabajadores riojanos. Andreu se presenta con las manos vacías, habiendo perdido tres años”.

Garrido ha explicado que estas fundaciones creadas por el Gobierno de Andreu tan solo han invertido hasta el momento un total de 116.000 euros en el proyecto Valle de la Lengua; 328.000 euros en la Enorregión; y 793.000 euros en la Ciudad del Envase y del Embalaje. Respecto a este último proyecto, ha lamentado que, “en el escenario más optimista, el Centro Nacional de Tecnologías del Envase retrasará su apertura hasta el 2026”.