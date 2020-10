El alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, ha atendido este mediodía a COPE Rioja para analizar el nuevo escenario que surgirá a partir de la próxima medianoche en La Rioja, como consecuencia del confinamiento perimetral de la región.

En su entrevisa se ha mostrado a favor incluso de que el Gobierno central apruebe "nuevas restricciones como ya sucede en otros países y lugares de Europa y del mundo, y que parecen estar funcionando para controlar la expansión de la enfermedad", en clara alusión a la posibilidad de un toque de queda en España que prohiba salir a la población de sus casas a partir de una determinada hora de la noche.

En cualquier caso, el primer edil de Logroño respalda las medidas adoptadas por el Gobierno regional y por eso pide a sus vecinos que restrinjan su movilidad. “Más allá de la norma, quisiera solicitar a la ciudadanía de Logroño que en estos 14 días restrinja su movilidad en la capital y si no es estrictamente imprescindible no se traslade a otras localidades riojanas donde quizá la incidencia del virus es menor. Si no es estrictamente necesario, con un puente entre medio, pediría que se hiciera un esfuerzo por autolimitar la movilidad y los desplazamientos, así como cualquier contacto social familiar que pueda poner en riesgo y en peligro el objetivo de reducir la curva”.

Pablo Hermoso de Mendoza se ha referido a la coordinación del Ayuntamiento de Logroño con la Consejería de Salud. “Hemos estado y estamos a su disposición para adoptar las medidas que sean necesarias para proteger la salud de logroñesas y logroñeses. En este sentido, como ya he trasladado a la consejera de Salud, nuestra disposición de Policía Local para velar por la seguridad, de Bomberos y Protección Civil, de los Servicios Sociales y de los servicios municipales en general”.

El alcalde ha reconocido ser consciente de que quien está padeciendo de una manera importante esta situación son los hosteleros, los comerciantes y los autónomos. Y ha hablado de una “interlocución constante y conversación permanente” con estos sectores, de la que se deriva un “esfuerzo importante” del Ayuntamiento de Logroño por tener la flexibilidad suficiente para que la actividad, por ejemplo la hostelería, pueda desenvolverse en entornos amplios. “Se ha ganado espacio al espacio público en los aparcamientos, zonas peatonas y abiertas, estamos en esa lógica de reducción de tarifas (por ejemplo, terrazas) y el próximo año en esta situación inestable contamos con el sector para establecer las medidas dentro de nuestras competencias que puedan ayudar a salvar este momento tan difícil y tan complicado”, ha concluido.