El alcalde de Logroño abre la vía a repetir equipo de Gobierno con Unidas Podemos y PR frente a PP con Vox

El alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, se ha mostrado convencido de que "una mayoría de los ciudadanos" apoyará con su voto, en las próximas elecciones municipales, el modelo de ciudad que ha impulsado su equipo de Gobierno esta Legislatura. Ha dicho que se ha avanzado en combinar el vehículo con el peatón, evitar los vehículos aparcados en doble fila, reducir la velocidad en la circulación o mejorar los entornos de los centros educativos, entre otras acciones.

En una comparecencia para hacer balance del año 2022 y de la Legislatura,Hermoso de Mendoza ha defendido que hay dos modelos: el del PP, que ha calificado de "inmovilista"; y el suyo, caracterizado por una profunda transformación urbana.

"La alternativa es clara: PP y VOX, con un candidato", en referencia al 'popular', Conrado Escobar, "que supone parálisis e inmovilismo". La gente, si nos vota, sabe a donde vamos", ha afirmado el primer edil logroñés. Ante estas dos opciones, se ha mostrado convencido de que, en los comicios del próximo mes de mayo, "es mayoría la gente que quiere el modelo de ciudad hacia el que nosotros vamos. Hemos hecho mucho más que en las Legislaturas anteriores, la gente sabe que si nos vota, vamos a seguir trabajando en esta línea con intensidad".

Según el alcalde de Logroño, PSOE, Unidas Podemos y PR han ofrecido esta Legislatura estabilidad política, la regeneración urbana de la ciudad y políticas de progreso centradas en las personas, así como de impulso a la actividad económica.

"Hemos cogido velocidad de crucero, lo hemos expuesto y ahora le toca decidir a la ciudadanía. Nos vamos a afanar estos seis meses por explicar lo hecho. Vamos a ganar y con más votos. Yo he venido no a estar, si no a hacer. La ciudad no puede pararse", ha explicado Hermoso de Mendoza.