El alcalde de Logroño en conversaciones con la juventud de Logroño para trabajar en alternativas de ocio

El Ayuntamiento de Logroño ha iniciado un proceso de diálogo con los adolescentes y jóvenes de la ciudad, con el que se pretende, tal y como ha explicado el alcalde, Pablo Hermoso de Mendoza, "fijar una nueva política municipal que atienda a sus inquietudes".

El alcalde de la capital ha detallado los programas que el Consistorio logroñés lleva a cabo en la actualidad dirigidos a personas desde los 11 hasta los 35 años.

"Con la mirada y la preocupación puestas en los actos vandálicos que sucedieron en Logroño la noche del 31 de octubre", Hermoso de Mendoza, ha explicado las reuniones que ha mantenido desde la fecha con la Unidad de Infancia y Juventud del Ayuntamiento y con las agrupaciones de jóvenes de la ciudad, "reuniones que continuarán de forma regular".

El objetivo fundamental, como ha explicado el regidor municipal, "es escuchar a la juventud, conocer sus inquietudes y sus intereses, y conocer también los porqués de lo que ocurrió en la ciudad hace dos fines de semana".

En palabras del primer edil, "el Ayuntamiento de Logroño lleva a cabo numerosas actividades dirigidas a la adolescencia y a la juventud, vamos a reforzar estas actividades, pero queremos hacerlo de la mano de los protagonistas que son los y las jóvenes que viven en Logroño".

"Protagonistas que también sufrieron de forma intensa la estigmatización social la noche del 31 de octubre y que de esa manera nos lo explican en las reuniones que llevamos a cabo con ellos", ha dicho Pablo Hermoso de Mendoza.

En este sentido, ha incidido en que "convocamos el Consejo Escolar Municipal hace dos semanas porque, en primer lugar, queríamos felicitar al alumnado de la ciudad, desde los más pequeños de Educación Infantil hasta los más mayores de los cursos de Bachillerato, porque su comportamiento y responsabilidad en los centros educativos está siendo ejemplar".

"A veces pecamos de no decir ciertas cosas y aquello que no se dice no existe; pues bien, el Ayuntamiento de Logroño quería dejar constar su agradecimiento por la manera en la que el alumnado de la ciudad ha comenzado este curso inédito y complicado", ha reconocido. También ese Consejo Escolar "sirvió para apoyar a la juventud y manifestar que fueron hechos aislados de un grupo minoritario de jóvenes que no representan a la juventud logroñesa".

El Ayuntamiento de Logroño, por todo ello, "quiere seguir insistiendo en que la situación de pandemia que estamos viviendo hace necesaria la colaboración de todos, la juventud tiene también su parte de responsabilidad, ya que está en juego la salud pública".

A ello ha sumado que el cambio que está abordando el equipo de Gobierno sobre la ordenanza de convivencia y que terminará con la prohibición del botellón "nos obliga a plantearnos nuevas alternativas de ocio y tiempo libre para la juventud de la ciudad y en este trabajo estamos, pero lo queremos abordar con ellos".

"No es tarea fácil, lo sabemos, pero lo vamos a intentar. Queremos abrir estos espacios de diálogo para conversar y conocer sus inquietudes después de que esta situación haya tenido como consecuencia que la juventud ha dejado de tener sus lugares comunes", ha detallado Pablo Hermoso de Mendoza.