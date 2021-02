Un alcalde de JxCat se cuela en la vacunación por COVID-19 y permite un concierto con 336 personas

Jordi Fàbrega es el alcalde de la Seu d'Urgell y número 3 de la candidatura de JxCat por Lleida en el Parlament de Cataluña.

Fàbrega se ha colado en la vacunación recibiendo la dosis antes de tiempo y permitiendo, además, la celebración de un concierto con 336 asistentes en plena tercera ola. "Sin reglas que nos prohiban ser quienes somos", decía una de las letras de las canciones cantadas en el concierto del pasado sábado.

El equipo de gobierno ha negado en un comunicado que se incumplieran las medidas sanitarias marcadas por el Procicat durante el concierto, celebrado en la Sala Polivalente del municipio.

En otro comunicado, Compromís x La Seu dice que equipo de gobierno "ha sido incapaz" de mantener el orden y ha permitido el incumplimiento de las normas sanitarias "con su desidia y pasividad habitual".

Jordi Fàbrega, pediatra de profesión, anunciaba a través de las redes sociales, el pasado 8 de enero, que había recibido la primera dosis de la vacuna. El alcalde decía: "Por pertenecer al colectivo sanitario, por ética y responsabilidad hacia mis pacientes, y sobre todo, por todos los que han perdido algún ser querido, hoy he recibido la primera dosis de la vacuna contra la covid. Y, por cierto, tranquilo y confiado"

Per pertànyer al col·lectiu sanitari, x ètica i responsabilitat cap als meus pacients, i sobretot x tothom que ha perdut algú estimat, avui he rebut la 1a dosis de la vacuna contra la COVID19. I, per cert, ben tranquil i confiat.



Gràcies a tothom que ho fa possible. #joemvacunohttps://t.co/jEYjh6VtZ8pic.twitter.com/dKTzddKLUX