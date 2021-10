Este viernes, 22 de octubre, se presenta en Alfaro (salón de actos del palacio abacial, 19:30 horas) un completo estudio que ofrece una radiografía de la realidad socioeconómica de la ciudad, a partir de más de 600 encuestas realizadas en los últimos meses tanto a particulares alfareños como a empresas y entidades del municipio.

A partir de ahí, deberá ser la Corporación la encargada de analizar sus conclusiones para emprender diversas acciones que se traduzcan en desarrollo económico y social para una ciudad que, entre otras cosas, ha dejado de crecer tanto demográfica como empresarialmente.

Ha sido precisamente en torno a este último capítulo sobre el que ha girado la conversación que hemos mantenido hoy con el alcalde alfareño, que no ha dudado en mostrar su preocupación por la carencia de suelo industrial en la ciudad. "Mientras se soluciona el problema del abastecimiento eléctrico al polígono de La Senda", donde el Ayuntamiento dispone de varios cientos de miles de metros cuadrados para el desarrollo industrial, "no podemos ofrecer suelo a precios competitivos a aquellas empresas que quieren instalarse enla ciudad". Una posibilidad que ya estudian, según Julián Jiménez Velilla, hasta cinco industrias diferentes. "Esto quiere decir que hasta finales de 2023, que es cuando culminará el proyecto de suministro eléctrico al parque empresarial, no podemos ofertar suelo porque no nos lo permite la Administración".

Todo ello a pesar de que, tal y como ha reconocido el propio Jiménez Velilla, "desde el Ayuntamiento hemos pedido a SEPES y a la Comunidad Autónoma, que nos permitan dar luz verde a esos proyectos para que, mientras se resuelve el capítulo energético, puedan avanzar en su instalación. Algo que nos han denegado en reiteradas ocasiones".

Así las cosas, y ante la posibilidad de que el proyecto de la 'Ciudad del Envase y el Embalaje' eligiera Alfaro como una de sus hipotéticas sedes, le hemos preguntado al alcalde qué pasaría si se diera esa circunstancia. A lo que el primer edil ha respondido lo siguiente: "Ahora mismo no habría terreno que ofrecer al Gobierno. Pero, en caso de que se produjera esa situación, tendría que ser SEPES la encargada de solucionarlo de forma definitiva".