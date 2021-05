Alberto Reyes (Cs): "El Gobierno 'social' del PSOE y Podemos le va a pegar un sablazo a los autónomos"

Las nuevas cuotas de los autónomos, la declaración conjunta del IRPF y el pago de peajes en autovías y autopistas han sido objeto de análisis este viernes por parte del diputado regional de Ciudadanos en el Parlamento de La Rioja, Alberto Reyes.

"El Gobierno más social del Partido Socialista y de Podemos", ha ironizado, "ese Gobierno que no iba a dejar a nadie atrás, le va a pegar un sablazo terrible a los autónomos, que parecen el cajero automático del Ejecutivo", ha dicho, "porque lo que han propuestro es inaceptable. Más allá de la subida de la cuota, se va a dar la circunstancia de que un autónomo que ingrese 3.000 euros al año, deberá pagar el 36% en cotizaciones. Pero es que luego te vas al autónomo con mayores rendimientos, el que ingresa más de 49.000 euros, y tendrá que pagar el 30%. Es decir, que ni siquiera han hecho una progresividad. Y esto es un sintentido, no hay por donde cogerlo. Ni es progresivo ni mucho menos justo", ha criticado el representante de la formación naranja.

Sobre la declaración conjunta del IRPF, Reyes ha explicado que se trata de una práctica habitual en aquellos matrimonios "en los que uno de los dos cónyuges trabaja menos, o no trabaja o tiene peores condiciones económicas, y es algo que supone un alivio para ellos. Así que eliminar esa posibilidad no va a afectar a los más ricos, sino a las personas que más necesitan del apoyo del Gobierno. Así que el Gobierno no sube los impuestos de forma clara, pero realiza maniobras para que gente que antes no pagaba, ahora lo tenga que hacer".

El diputado regional de Ciudadanos ha concluido su intervención refiriéndose al pago de peajes. Y también ha tirado de ironía para explicarse. "Más allá de la propuesta nacional, en la que parece ser que sólo utilizan las carreteras las personas ricas, debo decir que es imposible cumplir el pacto para las infraestructuras de La Rioja para liberalizar la AP-68 y que los riojanos la podamos utilizar gratis, y aceptar esta propuesta del Gobierno para que en 2024 se pague por usar las carreteras, no solo las autopistas y autovías, sino también para ir a Pamplona o utilizar incluso la N-232".