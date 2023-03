Alberto Bretón, secretario general Por La Rioja: "Presentaremos candidaturas en casi todos los pueblos"

Alberto Bretón ha sido elegido secretario general del nuevo partido político 'Por la Rioja' que concurrirá en las próximas elecciones del mes de mayo. Una eleccion que ha tenido luegar este fin de semana en el primer Congreso celebrado por la formación.

Asegura que este partido es "la única alternativa seria que pone a La Rioja por delante". Bretón avanza que "en las dos próximas semana 'Por la Rioja' dará a conocer sus principales cabezas de lista". El partido "no quiere agotar los tiempos" y presentará a sus candidatos próximamente.

Además, el secretario general de 'Por La Rioja' adelanta que se confeccionarán candidaturas "en casi todos los pueblos de La Rioja". Frente a los "agoreros" -ha dicho- "haremos candidaturas en casi todos los pueblos de La Rioja".

El secretario general del partido ha explicado que "de aquí al 28 de mayo queda mucho trabajo para ganarnos la confianza de los riojanos. Sabemos que somos nuevos como opción política pero nuestra ambición es muy grande y La Rioja está por encima de cualquier aspecto político y particular".

Ante ello, ha indicado, "me comprometo a que Por La Rioja obtenga el mejor resultado posible en las elecciones del próximo 28 de mayo y nos sintamos orgullosos". Como ha reconocido ante los afiliados, "hoy hemos hecho algo importante porque hemos celebrado un Congreso democrático donde todo el afiliado ha podido votar, sin imposiciones y donde los protagonistas somos nosotros". "Así se hacen las cosas, si no se empieza con democracia interna y haciéndolo bien, luego los partidos ponen la democracia en los papeles pero no la ejercitan con hechos", ha reflexionado. De esa manera, y tras agradecer "la confianza" transmitida, el secretario general ha asegurado que asume el cargo "con responsabilidad" pero "no con miedo" porque "a nosotros nos caracteriza la valentía". "Sabemos que hay mucha gente que nos está mirando pero tengo el convencimiento de que vamos a hacer las cosas bien porque me acompaña un gran equipo, trabajadores y personas muy preparadas que quieren y aman La Rioja".

"LAS INDIVIDUALIDADES ACABAN PRONTO"

Además, "somos gente contenta y satisfecha porque lo hacemos sin ataduras y con la intención de mejorar y trabajar por nuestros ciudadanos". Ante ello, ha indicado, "las individualidades acaban pronto".

Bretón también se ha referido a "aquellos" que "nos decían que no íbamos a ser capaces de crear un partido político, que no íbamos a hacer un Congreso, que éramos solo tres o cuatro... pero aquí estamos, sin imposiciones de nadie".

Tras defender el contenido programático del partido, Bretón ha asegurado que "desde los despachos no se pueden hacer candidaturas, se hacen en las calles, los barrios y los pueblos". Además, subraya, "creo en la política seria, en la política como servicio público y en el valor de las palabras y todo ello está para cumplirlo. Si no lo puedes cumplir, mejor no las hagas".

Por todo ello, "asumo la secretaria general del partido y muestro mis compromisos: Trabajar, evitar el conformismo, no anteponer los intereses personales a los del partido, escuchar, asumir la crítica de la gestión y, por supuesto, a dar la cara, siempre, sin esconderme detrás de nadie". Todo "para defender nuestros estatutos, para mejorar la vida de los riojanos y para ser un partido útil y práctico y hacer las políticas que la sociedad nos exige. Nosotros no estamos condicionados a agentes externos, solo a lo que nos marquen los riojanos".

"HACE FALTA UN CAMBIO"

Así, ha defendido, "hace falta un cambio y queremos liderar ese cambio" ante "todos los problemas que tiene La Rioja". "No queremos operaciones de márketing, queremos ayudar a los agricultores, ganaderos, viticultores, a nuestros autónomos, a nuestro tejido empresarial, a los comerciantes, a nuestros trabajadores, a los jóvenes, mejorar la sanidad, la educación, apostar por el mundo rural, por la población envejecida... todo ello es lo que preocupa a los riojanos" y, por tanto, esto es "lo que nos preocupa a Por La Rioja y ante lo que nos vamos a ocupar". De esta manera -ha concluido- "somos la única alternativa seria que viene a solucionar problemas, no a traerlos".