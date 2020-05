El secretario general del Partido Popular en La Rioja, Alberto Bretón, ha pasado este mediodía por los micrófonos de COPE, para evaluar la fase 1 de desescalada en nuestra región y analizar la comparecencia del pasado jueves en el Parlamento regional de la presidenta Concha Andreu.

En este sentido, Bretón la subrayado que la jefa del Ejecutivo riojano compareció “para justificarse en multitud de cifras y no dar explicaciones sobre su deficiente gestión de la pandemia”.

“La verdad es que Andreu -ha añadido Bretón- no respondió a la mayoría de las preguntas que le hicimos, muchas de ellas relacionadas con la gestión sanitaria en las residencias de ancianos, en las que han fallecido 198 personas mayores. Nosotros le preguntamos por qué no se derivaron estas personas a centros hospitalarios cuando cayeron enfermas. Y a los riojanos se nos tiene que explicar todo esto y no seguir dando muestras desde el Gobierno regional de este apagón informativo al que estamos siendo sometidos”

Sobre el proceso de la desescalada, Alberto Bretón considera que “debemos ir recuperando poco a poco la normalidad en nuestras vidas con total seguridad, sin incertidumbres ni improvisaciones, y es aquí donde echamos de menos una actitud de los Gobiernos central y autonómico mucho más clara, porque no están ayudando demasiado. Por ejemplo, queremos la realización de pruebas diagnósticas a todos los ciudadanos, sobre todo a los que ya se van incorporando a su actividad laboral”.

En su opinión, hay que evitar “espectáculos bochornosos” como el que el otro día ofreció la presidenta Andreu, “que dijo que se podían visitar las segundas residencias pero sin pernoctar y pocas horas después fue el propio Pedro Sánchez quien dijo lo contrario. Eso no está bien. Hay que evitar esa descoordinación que sólo genera incertidumbre. Hay que tener cautela, pero no miedo”, ha apostillado el secretario general de los populares riojanos.