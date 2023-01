Alarma roja: Las panaderías de La Rioja "a oscuras" de nuevo recuerdan que "Sin luz, no hay pan ni roscones"

La panadería-pastelería tradicional y artesana, representada por CEOPPAN y ARFEPAN, está afrontando un momento crucial que ha provocado ya el cierre de más de 600 panaderías y está poniendo en grave riesgo la viabilidad de muchas otras más.

"En La Rioja ya cerró una panadería en 2022, este año ha comenzado con un nuevo cierre y parece que la semana que viene podría sumarse otro más". Así lo advierte en COPE Rioja, Eduardo Villar, al frente de Horno Arguillano y presidente de CEOPPAN y ARFEPAN.

"Los enormes -y sin precedentes- incrementos de costes experimentados en los últimos meses están llevando al límite a las micro, pequeñas y medianas empresas del sector. Aunque los costes energéticos se han moderado, todo hace suponer que a lo largo del año volverán a alcanzar valores insoportables. Por otro lado, los costes de materias primas y otros servicios siguen subiendo de tal manera que muchas de nuestras empresas no están siendo capaces de elaborar sus productos navideños como en años anteriores".





"El Gobierno ha adoptado en el RDL 20/2022, de 27 de Diciembre, una serie de medidas de apoyo que CEOPPAN valora, en especial las que tienen por objetivo ayudar a las familias y empresas a superar la actual situación de crisis económica provocada por el incremento de la energía y demás costes de producción y, entre ellas, la reducción del tipo de IVA del pan común del 4% al 0%".

"También se están adoptando medidas tanto para subvencionar como para compensar los costes de electricidad de los sectores y empresas de gran consumo energético.

Asimismo, se establecen ayudas para el transporte por carretera a determinados sectores. Sin embargo, a pesar de que la panadería es un todo intensivo en energía, y que un gran porcentaje de sus productos se distribuyen por carretera a todos los municipios de España -incluso a los pueblos más remotos-, las 12.000 micro, pequeñas y medianas empresas de nuestro sector siguen sin estar cubiertas por estas medidas".

"Así que vemos cómo desde el Gobierno se ayuda -entre otras- a las grandes industrias electro-intensivas y a determinadas empresas que transportan mercancías a superar la crisis energética, y también cómo se intenta ayudar al consumidor reduciendo el tipo de IVA de algunos alimentos básicos. Pero entendemos que estas medidas adoptadas no profundizan en las necesidades que están llevando al borde del precipicio a un sector esencial como la panadería, un sector que goza de un gran respaldo popular, como se desprende de la petición de apoyo por la supervivencia de la panadería artesanal en la plataforma Change.org que, de momento, ha alcanzado ya 55.000 firmas.

Por eso esperamos que, al igual que nosotros estos días serviremos roscones en todas las mesas, el Gobierno tenga previsto para Reyes un paquete de apoyo con las medidas que hemos solicitado hace ya dos meses, y para las que en su mayoría todavía no hemos recibido respuesta. Si no se nos apoya no podremos competir con las grandes empresas que han fabricado sus roscones congelados a lo largo de todo el año, con plantillas de costes pactadas antes de la crisis energética.





Tampoco podemos hacer frente a las grandes empresas proveedoras de materias primas. Y, aunque nos consta que el Ministerio de Agricultura ha puesto en marcha la nueva Ley de la Cadena Alimentaria como herramienta para lograr precios justos para nuestros alimentos, le solicitamos que extreme la vigilancia a lo largo de la cadena del pan.

Nuestra organización europea está solicitando que se establezca para toda la UE una definición homogénea de “sectores esenciales”, y que se incluya entre ellos la cadena alimentaria del pan considerándola como un todo intensivo en energía. Si no queremos que en un futuro próximo solo podamos disponer de productos de panadería, bollería y pastelería industrial, los pequeños necesitamos el mismo apoyo que ahora solo se va a dar a los grandes".









Por eso, esta mañana se ha llevado a cabo un nuevo apagón simbólico de 15 minutos, entre las 12:00 y las 12:15 del mediodía.

"Pedimos igualdad de condiciones para un sector tan esencial como la panadería. Pedimos que nuestras 12.000 micro, pequeñas y medianas empresas, que dan empleo a 190.000 personas, tengan las mismas ayudas que las grandes. Pedimos el apoyo de todos los que desean un futuro con panes y roscones artesanos, de nuestra tierra, sanos y de calidad".

El presidente de ARFEPAN y CEOPPAN, Eduardo Villar, ha llevado a cabo "su apagón" en el establecimiento Horno Arguiñano de la avenida de la Paz en Logroño, número 72