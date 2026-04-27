Agricultura recibe 619 solicitudes para la cosecha en verde, menos de la mitad que el pasado año: El 70% proceden de agricultores profesionales

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente ha cerrado el plazo para la convocatoria de ayudas de cosecha en verde 2026 con un balance provisional que refleja una alta demanda. Un total de 619 viticultores han presentado solicitudes para una superficie de 1.602,42 hectáreas, una cifra que evidencia el interés del sector por esta medida.

Del total de solicitantes registrados, 373 tienen la condición de viticultores profesionales, lo que representa el 60% del total. Además, un 72,37% de la superficie solicitada (1.159,7 hectáreas) corresponde a explotaciones prioritarias, viticultores con Seguridad Social Agraria en exclusiva o en modalidad pluriactiva.

Predominio del tempranillo tinto

La variedad tempranillo tinto es la gran protagonista, acaparando 1.512,90 de las 1.602,42 hectáreas solicitadas. Las variedades blancas apenas suman 4,15 hectáreas, mientras que las minoritarias alcanzan las 85,36 hectáreas. Un dato relevante es que la mayoría de los viñedos, concretamente 1.295,25 hectáreas, tienen una edad inferior a los 35 años.

COPE Rioja

Fondos insuficientes para La Rioja

Pese a la alta demanda, el Gobierno de La Rioja ha manifestado su descontento con la financiación. El pasado 16 de marzo presentó un recurso de alzada ante el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), al considerar que los 15,9 millones de euros asignados son insuficientes para una medida de crisis.

La consejera Noemí Manzanos ha reclamado en varias ocasiones que "se destine un porcentaje mínimo del presupuesto ISV a la cosecha en verde". Además, ha propuesto que los 8,9 millones sobrantes de la partida para la promoción en terceros países de 2025 se usen para completar la dotación actual.

Próximos pasos y plazos

Ahora, las solicitudes serán revisadas y enviadas al MAPA antes del 7 de junio. El Ministerio, por su parte, deberá remitir el listado definitivo de parcelas y fondos a La Rioja antes del 15 de junio. La resolución de concesión se publicará en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR) antes del 30 de junio.

Una vez aprobadas, los viticultores tendrán de plazo hasta el 15 de julio para retirar completamente las uvas de las parcelas. La comunicación de la ejecución de los trabajos, que debe realizarse en ese mismo plazo, funcionará como solicitud de pago de la ayuda.