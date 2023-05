Agricultura considera "inasumible" atender con fondos públicos todas las peticiones de destilación de vino

La consejera de Agricultura, Eva Hita, ha calificado hoy de "inasumible" atender con fondos públicos todas las peticiones de destilación de vino recibidas por el sector. Hita ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha informado de que 134 bodegas, de las 384 que hay activas en La Rioja dentro de la Denominación de Origen Calificada Rioja, esto est, el 35 por ciento, han identificado, y comunicado al Gobierno de La Rioja, excedentes que quieren destinar a destilación.

En el once por ciento de los casos, ha dicho, se trata del cien por cien de los excedentes de la bodega; algo que que, ha afirmado, "no es asumible con cargo a los fondos públicos". Esto supone que se han detectado 40 millones de litros y, en algunos casos, se trata de añadas que se retrotraen al año 2010.

De este modo, ha advertido de que "esto evidencia que el sistema de autorregulación no está funcionando". "Esta cuestión no es asumible con fondos públicos, y el Gobierno de La Rioja, en su responsabilidad, no va a atender íntegramente estas situaciones", ha señalado.

En concreto, en el caso de las cooperativas, sociedades agrarias de transformación y pequeñas bodegas se va a atender al veinte por ciento de los excedentes del vino amparado; en el resto al quince por ciento.

En cuanto a la cantidad, se aportará 1,13 euros por litro, lo que supone, en total, destinar a esta medida 15 millones de euros.

"El Gobierno de La Rioja ha demostrado en todo momento proactividad y responsabilidad. Y lo demostramos nuevamente ahora", ha dicho la consejera.

"Pero la contrapartida y el compromiso tiene que ser claro y contundente por parte del sector, respetando, además, la ley de la cadena alimentaria en la justa retribución de las uvas a los viticultores, campaña tras campaña", ha añadido.

Hita ha subrayado que "el reto continúa siendo vender vino de calidad a precios que reconozcan esa calidad en el mercado, desde un equilibrio de oferta y demanda que garantice un reparto justo de la rentabilidad a lo largo de toda la cadena de valor".