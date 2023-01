Concentraciones en los centros sanitarios de La Rioja tras las agresiones sufridas por médicos de Urgencias

Un centenar de personas, entre ellas numerosos profesionales sanitarios, se han concentrado en el Hospital San Pedro de Logroño, convocadas por el Sindicato Médico de La Rioja, para rechazar las agresiones sufridas por dos médicos del servicio de Urgencias, el pasado martes. Una concentración que se ha repetido en todos los centros sanitarios riojanos.

Tal y como informó el sindicato, todo comenzó con una agresión verbal a una médica y acabó siendo una agresión física a su compañero médico.

El secretario general del sindicato médico, Luis Rubio, ha explicado que el objetivo era manifestar el rechazo a las agresiones que sufren los sanitarios, en este caso, los médicos, que son un colectivo que lo dio todo durante la pandemia del covid-19. "Los médicos hemos sido los que más fallecidos hemos tenido dentro de los sanitarios; estamos por la población, por los pacientes y no nos merecemos este trato que, a veces, se nos da, no hay agresiones graves, no hay agresiones leves, toda agresión es grave y es una línea roja que no se puede pasar", ha subrayado.

Rubio ha incidido en que "por supuesto" que hay que implantar más medidas de seguridad, "pero eso es en todo tipo de agresiones, ya no solo en las sanitarias, hay que volcarse en las medidas de prevención a todos los niveles".

Sobre la situación del sistema sanitario riojano, ha resaltado que no quiere entrar en "si hay otro tipo de connotaciones" a estas agresiones, sino que este sindicato "está únicamente a denunciarlas", porque, "sin entrar en como está el sistema o la sobrecarga, no se puede tolerar que se agreda a un profesional".

El lema de la pancarta que ha encabezado esta concentración ha sido "STOP agresiones en el ámbito sanitario" acompañada de otras más pequeñas en las que se podía leer "Respeto a la profesión" y "Respeto a los profesionales".