El afiliado Luis Fernández tensa la cuerda por carta: Inicio de procedimiento PP La Rioja

El afiliado del Partido Popular de La Rioja, Luis Fernández Rodríguez, ha remitido una carta a la secretaria general de la formación, Cuca Gamarra, y al presidente del partido en la región, Alberto Galiana, la celebración del Congreso Regional. Para ello, se basa en el hecho de que el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Salamanca haya estimado la medida cautelar solicitada por trece militantes del Partido Popular que demandaron al partido por vulneración de derechos fundamentales y haya ordenado convocar el Congreso provincial en un plazo de 45 días.

En la carta, Fernández Rodríguez recuerda que la resolución Judicial "considera que el retraso y negativa a celebrar el Congreso vulnera los Derechos Fundamentales de los afiliados al PP, incumpliendo sin razón ni justificación alguna las normas internas del partido". Además, expone que ayer el vicesecretario de Organización Territorial del PP, Miguel Tellado, señaló en la comparecencia de prensa en Logroño, "con total desprecio a la inteligencia de los militantes y votantes del PP de La Rioja" que "no existe paralelismo entre Salamanca y La Rioja en la no celebración del Congreso regional".

El militante ha recordado que "desde hace más de dos años la mayoría de los afiliados del PP de la Rioja, reclaman su Congreso en cumplimiento de los estatutos que nos gobiernan y apelando al artículo 6 de nuestra Constitución a fin de decidir bajo el lema "un afiliado, un voto" nuestro futuro". Con ello, "están evitando acceder a la vía judicial que tan perjudicial ha de resultar para la credibilidad ante nuestros votantes y ante todos los riojanos".

Además, ha apuntado que "estos mismos afiliados no están conformes con la imposición de candidatos ni con la tutela ejercida desde Madrid por personas como Tellado". Por ello, en la carta anuncia que "en caso de no acceder a esta petición nos veremos obligados a tomar medidas que tratamos de evitar y que superan el ámbito político, en defensa de la democracia interna que ampara la Constitución y que debe ser pilar fundamental del derecho que protege de abusos a afiliados en particular y a ciudadanos en general".

Finalmente, ha reclamado la "inmediata" convocatoria del Congreso del PP de la Rioja asambleario, "donde todos los afiliados puedan libremente pronunciarse y elegir a quienes han de regir, una vez legitimados, nuestro futuro".