UP acusa al PSOE de intentar obtener un Gobierno "regalado" y "no negociado"

Unidas Podemos (UP) ha acusado al PSOE de intentar obtener el Gobierno "regalado" y "no negociado" en La Rioja. La coalición de izquierdas ha informado que los socialistas "no se han presentado a la reunión para el Gobierno de Coalición" convocada para ayer. Ante ello, han tildado de "irresponsable" la actitud del secretario general del PSOE, Francisco Ocón, quien ha demostrado una "nula voluntad para sentarse a negociar, llegando incluso a amenazar a un interlocutor de Podemos con una posible convocatoria de unas nuevas elecciones".

No obstante, UP ha apuntado que "mantiene firme su postura de cerrar un Gobierno responsable y coherente en el que se garanticen las políticas de izquierdas, por las que han apostado la mayoría de la sociedad riojana". Las últimas elecciones autonómicas confirmaron "un cambio de rumbo en la política regional y es ahora cuando las formaciones deben ser responsables". El representante socialista, una vez más, demuestra "un carácter muy alejado de lo que debe ser un denominador común y este no es otro que el bienestar de la sociedad", ha asegurado la coalición de izquierdas.

Este "nuevo despropósito" confirma que "lejos de mirar por los intereses de las ciudadanas y ciudadanos, Ocón mantiene una actitud prepotente, tratando de imponer un gobierno regalado y no negociado". "Ocón parece empeñado en que la señora Andreu no sea investida presidenta y si no cambia de actitud ni atiende a nuestra llamada al diálogo, así será", ha añadido Unidas Podemos.

Para concluir, han continuado "tendiendo la mano al diálogo siempre exigiendo respeto a los riojanos que les respaldaron el pasado 26 de mayo".