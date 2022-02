En el tramo final del programa de este 22 de febrero hemos abordado la relación que existe entre la práctica deportiva y los beneficios que supone para la calidad de vida de las personas que padecen fibromialgia, una enfermedad infradiagnosticada, más frecuente de lo que se piensa, en especial en mujeres de edad media, que se ve agravada por un estilo de vida sedentario.





Jorge Díaz Sen, educador físico deportivo del 'Centro de Entrenamiento y Fisioterapia, Salud Deportiva Alxen' ha respondido a nuestras preguntas.

PREGUNTA: ¿Qué es la fibromialgia?





RESPUESTA: Es una enfermedad que se caracteriza por padecer dolor crónico generalizado y localizado en el aparato locomotor. Generalmente los pacientes como consecuencia tienen limitaciones físicas debido a los síntomas, ya que el dolor y la fatiga nos frenan para practicar actividades de manera regular, incluso actividades cotidianas del día a día por temor al dolor. Esto hace que la enfermedad cada vez sea más grave ya que nos lleva a una disminución de la flexibilidad, la capacidad aeróbica, la fuerza muscular, entre otras capacidades físicas. Por eso, el ejercicio físico se ha convertido en un aliado clave para mejorar la salud de esta patología.

PREGUNTA: ¿Qué beneficios encontramos?

RESPUESTA: Si padecieras fibromialgia y tuviera que convencerte de practicar ejercicio te diría que la evidencia científica demuestra que mejorando la condición física mejora la calidad de vida de los pacientes de esta enfermedad. Estos estudios destacan la mejora de la calidad del sueño, la ansiedad, la fatiga, la mejora del bienestar físico general, la disminución del dolor, sobre todo con programas aeróbicos, de fuerza y de flexibilidad. Al final, al tratarse de una enfermedad crónica buscamos mejorar los síntomas tratando también de espaciar los brotes que padecen los pacientes.

PREGUNTA: ¿Cómo nos ponemos en marcha?

RESPUESTA: Lo recomendable es ponerse en manos de un Graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte porque son los que de verdad entienden como ajustar la carga al caso particular de cada paciente. Los expertos recomiendan una combinación entre ejercicios aeróbicos y fuerza. De fuerza con el objetivo de fortalecer y potenciar la musculatura, sobre todo que incluyan grandes grupos musculares que tengan transferencia a movimientos y acciones del día a día. Ejercicios de resistencia con el objetivo de mejorar la fatiga y el cansancio. Y finalmente ejercicios para mejorar el rango articular para relajar la musculatura acortada o contracturada. Por último decir que es importante descartar cualquier otra patología que contraindique el ejercicio físico y tenga el paciente, además de que dependiendo de las limitaciones que presente, se aconsejarán o no ciertos ejercicios o intensidades, como ya he dicho es tan importante hacer ejercicio físico en la fibromialgia como ponerte en manos de un profesional cualificado para realizarla.

Salud Deportiva Alxen está en Vara de Rey 70 de Logroño. Su teléfono es el 941 25 51 18 y su web saluddeportivaalxen.com