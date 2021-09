Apoyo vecinal a una familia del municipio riojano de Navarrete que se siente acosada

Unos cien vecinos de la localidad riojana de Navarrete participaron ayer domingo en un concentración de apoyo a una familia que se siente acosada por otro habitante del pueblo, contra el que han interpuesto más de 30 denuncias sin haber conseguido una orden de alejamiento.

La madre de esta familia, Begoña García, en declaraciones a EFE, ha agradecido el apoyo mostrado por los vecinos y se ha mostrado esperanzada de que este acto sirva para que pueda avanzar su petición de amparo judicial y lograr una orden de alejamiento de este hombre, que ha llegado a amenazarla a ella y a una de sus hijas de muerte.

"De esas denuncias algunas siguen abiertas, pero otras se han archivado y no entendemos lo que ocurre", ha detallado y ha recordado que esta situación comenzó hace dos años, "pero en el último se ha agravado" con amenazas "incluso con un cuchillo", lanzamiento de huevos y globos con orina a su casa, pintadas o la rotura de retrovisores de los coches de su familia.

Ha lamentado, además, que "no somos los primeros a los que les ocurre" y "hay familias que han dejado Navarrete por lo mismo", algo que "no me quisiera tener que plantear".

García ha detallado que, "aunque es difícil saber qué pasa por su cabeza, creemos que todo comenzó cuando se obsesionó (el hombre) con mi hija mayor" con la que no tuvo ninguna relación, "aunque él ha llegado a decir barbaridades", ha concluido.