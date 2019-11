El acoso escolar en primera persona

“Todos tenemos una historia que contar, algo que ha marcado nuestras vidas y nos ha llevado a estar donde estamos. Yo quisiera contar la mía. Mi nombre es Beatriz y tengo dieciocho años. Todo empezó de la forma más inocente posible y a raíz de eso se desencadenó una auténtica tormenta. Pasé años y años de mi infancia sin comprender por qué me pasaba lo que me estaba pasando, por qué mi vida era así, y creyendo que nunca nadie lo entendería. Hasta que escuché por primera vez esa palabra que quedaría marcada a fuego en mi memoria y me haría ver que no soy el bicho raro que me hicieron creer. Esa palabra es bullying.”

“Soy Lucía Echegaray, vivo en Pamplona y estudio Trabajo Social. Me encanta dibujar, el baile y hasta la oratoria y el debate. Mi mayor pasión es la escritura. Desde niña he soñado con escribir y publicar algún día y hoy por fin, a los dieciocho años, muestro el sueño que me ha acompañado siempre: 'Bailar bajo a tormenta'.

El libro se presenta este próximo jueves, 7 de noviembre, en el espacio cultural 'Santos Ochoa', y este mediodía hemos podido hablar con su protagonista.

Se trata de un testimonio de superación narrado en primera persona. Un libro que presenta con valentía la historia de una niña que siempre ha sufrido en el colegio. Tan duro como necesario, supone una gran oportunidad de escuchar la voz de muchos niños y niñas que viven con miedo y angustia unos años que deberían ser inocentes y felices.

Su joven autora consigue acercar al lector a sus vivencias, a sus pensamientos y a sus temores, hasta el punto de interpelarle y compartir con ella una mirada al acoso escolar en la que todas las personas juegan su papel: quienes insultan y pegan, quienes solo miran y callan, quienes niegan el problema o lo minimizan, quienes escuchan y ayudan, quienes lo padecen y, como ella, consiguen recuperarse y ser felices.

Este libro es su generoso testimonio de superación, aprendizaje y perdón; su manera de decir a quienes puedan sentirse solos e incomprendidos que no lo están; y, sobre todo, su personal invitación a bailar bajo la tormenta.

Desde su publicación, la autora ha realizado presentaciones, conferencias, charlas en colegios, ha formado parte de mesas redondas y campañas contra el bullying. “Seguiré participando en cualquier evento que contribuya a visibilizar el acoso escolar, tratar de erradicarlo y apoyar a sus víctimas”, concluye la autora.