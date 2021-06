La asociación de trastornos de la conducta alimentaria, Acab Rioja, a través de la Federación Española de Trastornos Alimentarios, ha hecho un llamamiento a las autoridades sanitarias de nuestra Comunidad para que sumen esfuerzos ante la situación límite que se está viviendo en el colectivo.









De hecho, los profesionales de ACAB, han constatado que durante la pandemia los pacientes afectados por trastornos alimentarios han empeorado en su estado de salud debido al confinamiento. Además, tal y como explica en COPE Rioja la presidenta de la asociación, Gloria Martínez, "se ha registrado un aumento del número de casos en alrededor de un 30% en La Rioja, al igual que en el resto de los territorios en los que se hace seguimiento de datos".

Precisamente por ello, reclaman al Gobierno de La Rioja y a las autoridades sanitarias que doten a ACAB de más medios económicos con el fin de hacer frente a la situación que les ha venido dada para poder ayudar a pacientes y familiares con las terapias adecuadas.

Para el Dr. Ignacio Jáuregui Lobera, psiquiatra y psicólogo experto en TCA y colaborador de ACAB Rioja, "era de esperar que una vez se supere el tiempo de los intensivistas, neumólogos y servicios de urgencias, etc., iba a llegar el tiempo de psicólogos y psiquiatras para paliar los inevitables problemas de salud mental que lleva aparejada una situación como la que estamos atravesando".









El médico cree que "no será hasta dentro de algunos meses, tal vez años, cuando de verdad sabremos qué ha ocurrido y si los casos que parecen nuevos son debido a la pandemia o, en realidad, estaban latentes y se han visto agravados por las condiciones impuestas. Pero también -añade- hay motivos para pensar que el hecho de estar en familia más tiempo haya permitido una mayor detección parental, aunque es posible que esa mayor presencia haya podido abortar otros tantos casos”.

Anorexia, bulimia y redes sociales

Respecto al uso de redes sociales, el psicólogo recuerda que "ya era un problema antes de la pandemia, lo será después y, por supuesto, lo ha sido en el confinamiento. ¿Ha podido facilitar la precipitación de casos o el agravamiento? Es muy probable que sí -responde- y sería muy complicado decir que no y poder argumentarlo”. “Nuestros adolescentes, los de hoy en día, no están muy preparados para pasar demasiado tiempo tolerando frustraciones, el confinamiento ha supuesto muchas cortapisas a sus vehementes deseos de libertad y ello comporta frustración, ansiedad y una mayor preocupación por todo: estudios, posibilidad de perder amigos, etc., y también, cómo no, por posibles ganancias de peso ante la brusca suspensión de actividades (ejercicio, por ejemplo). De ahí al TCA", recuerda, "puede haber un abismo, o un pasito; depende mucho de la persona. Y las redes sociales harán lo suyo también, así ha sido. En la sociedad actual muchas personas no saben qué hacer sin un móvil, se aburren. Con pandemia y sin pandemia”.

Sobre el ejercicio y la actividad física, también se han dado casos antagónicos, reflexiona el doctor. “No poder practicarlo en el exterior ha llevado a muchos a incrementar el tiempo de deporte dentro del domicilio, con el consiguiente riesgo; también hemos visto que muchos pacientes poco amigos del ejercicio, algo más habitual de lo que se cree en pacientes con TCA, han comenzado a hacerlo en casa, de hecho, alguna monitora se ha hecho muy famosa en su canal de YouTube, siendo muchas personas con TCA sus mejores fans”.

Entre lo positivo, desde ACAB Rioja señalan que, gracias a la tecnología, "nuestros pacientes han atendido sus clases y han mantenido su tratamiento online. Y aunque lógicamente no es lo mismo, lo cierto es que según admiten tanto los pacientes, como las familias y los terapeutas, han aprendido mucho en estos meses".