El abogado de la madre de la niña de 5 años muerta en Logroño: "¡No voy a decir nada por secreto profesional!"

La madre de Carolina, la niña de 5 años de edad encontrada muerta el pasado lunes en la habitación de un hotel de Logroño, ha llegado minutos antes de las 5 de la tarde al Juzgado de Instrucción número 1 de Logroño, antes de que finalizara el plazo de 72 horas desde su detención.

El abogado de la detenida, Pierre Schwart, ha señalado a los periodistas, al llegar al Juzgado, que la madre de la niña "está serena, pero bien no está". Ha insistido en que, por su secreto profesional, no aportará más datos sobre lo sucedido, ni sobre su defendida, a la que conoce porque la representó cuando se separó del padre de la niña.

La mujer, quien ha permanecido desde el lunes ingresada en la Unidad de Psiquiatría del Hospital de San Pedro, en calidad de detenida, se ha negado a declarar esta mañana ante la Policía Nacional.

Por otra parte, la tía materna de la niña fallecida, Daniela Ugueto, ha asegurado esta tarde, a las puertas del Palacio de Justicia de Logroño, que su hermana -la única detenida por el suceso- "no estaba en tratamiento" y, desde aquel día, "no he podido verla ni hablar con ella".

Daniela Ugueto ha acudido esta tarde hasta el Palacio de Justicia de Logroño con la intención "de poder ver a su hermana" porque "desde ese día, no he tenido ningún tipo de contacto con ella y no sé que ha podido pasar. Todo de lo que me he enterado ha sido por los medios de comunicación", ha afirmado.

Con respecto a la presunta enfermedad de la menor, su tía asegura que "no es grave como se ha podido decir", sino "neutropenia aguda, que destruye los glóbulos blancos, pero no estaba ni en tratamiento. Se le hacía un seguimiento cada seis meses en el hospital La Paz de Madrid".