El 42,37 por ciento de la 'resistencia' socialista riojana

Francisco Ocón, quien durante un tiempo fue miembro de la Gestora socialista, ganó en las primarias del 16 de julio de 2017 con 498 votos de la militancia (57,72 %) frente al entonces su rival, el alcalde de Casalarreina y diputado regional, Félix Caperos, que obtuvo 372 votos (42,37 %).

Quedaba entonces la formación política dividida en dos mitades. Aquel proceso para elegir la sucesión de César Luena como secretario general del PSOE de La Rioja no fue un mero trámite. Francisco Ocón se perfilaba como el único candidato a unas primarias que, casi sobre la bocina, se confirmaban como cosa de dos tras inscribirse como candidato Félix Caperos.

Ya en aquella fecha e incluso antes de presentar su candidatura, Francisco Ocón, dejaba claro que por su parte si salía vencedor, Concha Andreu, sería la próxima candidata a la presidencia del Gobierno de La Rioja. Y así fue, hasta el punto de ganando las elecciones autonómicas en mayo de 2019 fue proclamada por mayoría absoluta como presidenta de La Rioja el 27 de agosto de 2019, tras un acuerdo previo de coalición con Podemos y de apoyo externo con IU. Esta semana la presidenta ha anunciado el cese de Francisco Ocón como consejero de Gobernanza Pública en su ejecutivo, por desacuerdos.

No queda mucho tiempo para el próximo Congreso regional del PSOE de La Rioja y Concha Andreu sabe que la estrategia es no cerrar ninguna puerta, me refiero a aquella 'resistencia' que en las últimas primarias sumó el 42,37 por ciento de los votos a favor de Félix Caperos, hoy silenciosos, durmientes, pero que están ahí. Andreu ya ha arrancado la maquinaria y Ferraz ha dado el visto bueno a las intenciones de la presidenta que es unir y sumar a la militancia socialista riojana dividida dos mitades.