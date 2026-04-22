Con 400 infartos al año, La Rioja estrena una tecnología pionera para  reducir su mortalidad: "La más avanzada a la que podemos acceder hoy en día"

La Rioja registra anualmente unos 400 infartos, una cifra que se mantiene estable. Para hacer frente a esta realidad, el Hospital San Pedro ha dado un salto cualitativo en la atención cardiológica con la presentación de su nueva sala de hemodinámica y cardiología intervencionista, una modernización tecnológica que era imprescindible.

Sala de hemodinámica del Hospital San Pedro

Tecnología de vanguardia para salvar vidas

El jefe del servicio de Cardiología, Luis Javier Alonso, explica que la nueva sala, que sustituye a una tecnología de 2011, supone dotar a la unidad de hemodinámica de "la tecnología más avanzada a la que podemos optar hoy en día". Esta modernización permitirá realizar procedimientos con mayor calidad, seguridad y con mejores resultados para los pacientes.

Uno de los avances más significativos es la reducción de la radiación emitida por los aparatos a menos de la mitad, un beneficio tanto para el paciente como para el personal sanitario. Según Alonso, "esto va a hacer que los procedimientos se hagan en muchas mejores condiciones, con mucha mejor calidad y con mucha más seguridad", lo que eleva la probabilidad de obtener resultados excelentes.

Los procedimientos se harán en muchas mejores condiciones, con mucha más seguridad" Luis Javier Alonso Jefe del servicio de cardiología

El tiempo es vida: cómo identificar un infarto

El doctor Alonso subraya la importancia de identificar los síntomas para actuar con rapidez. La señal de alerta es un dolor profundo y opresivo en el pecho que puede irradiarse al brazo izquierdo, la mandíbula o la espalda, acompañado de sudoración y malestar general. Es vital que, ante estos síntomas, el paciente "no demore la llamada a los servicios sanitarios, en concreto, al 112".

El tiempo de reacción es crucial, ya que, como advierte el especialista, "el período más grave de un infarto agudo de miocardio es el tiempo que transcurre desde que inicia el dolor hasta que el paciente llega al hospital". Durante ese lapso, el paciente no está monitorizado y una arritmia podría ser fatal.

Sala de hemodinámica del Hospital San Pedro

El período más grave de un infarto es el tiempo que transcurre hasta que el paciente llega al hospital" Luis Javier Alonso Jefe del servicio de cardiología

Nuevos procedimientos y una baja tasa de mortalidad

Además de la atención al infarto agudo, la sala se utilizará para otros procedimientos complejos. Anualmente, ya se realizan unas 1000 coronariografías y 750 angioplastias. Con la nueva tecnología, se incorporarán "estudios de la fisiología de la circulación coronaria" y se potenciarán los "ultrasonidos intracoronarios para estudiar con mucha más precisión cómo están las coronarias", detalla Alonso.

La tasa de mortalidad hospitalaria en los infartos más graves en La Rioja se sitúa por debajo del 5%, una cifra que el doctor Alonso califica como "muy baja". Esta se concentra en pacientes que llegan en las peores condiciones, en situación de shock cardiogénico. Este éxito es fruto del trabajo coordinado de los equipos sanitarios y, ahora, de una tecnología que sitúa a La Rioja en la vanguardia de la cardiología intervencionista.