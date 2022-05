El 25,74% de los riojanos no marcó la X Solidaria ni la de la Iglesia Católica en la Declaración de la Renta

La Plataforma del Tercer Sector de La Rioja (PTS La Rioja) ha recordado este jueves a todos los riojanos "la importancia" de marcar la casilla de la 'X Solidaria' en la declaración de la renta, "para poder desarrollar proyectos que ayuden y mejoren la vida de los más vulnerables". Así lo han asegurado en una rueda de prensa en la que han intervenido Jaime Caballero, de la Federación Riojana de Voluntariado, por parte de la Presidencia de la PTS, Jaime Caballero; Félix Fuertes, de CERMI La Rioja, por parte de la Vicepresidencia de la entidad; y, por la Secretaría, Silvia Andrés, de EAPN La Rioja.

Como ha explicado Caballero, quien ha recordado que la Plataforma representa a 55 ONG riojanas "que trabajan defendiendo los derechos de los colectivos más desfavorecidos", hay que destacar "la importancia de marcar la 'X Solidaria' en la declaración de la renta para poder abordar proyectos dirigidos a las personas más vulnerables". "Y es que todavía hay muchas personas que siguen sin marcar esta casilla. Hay muchas personas aún que desconocen que en la misma declaración pueden marcar esta casilla y también la de la Iglesia Católica, o que dejan en blanco su asignación. Se pueden marcar las dos, y así, todos salimos beneficiados", ha recalcado. En concreto, ha señalado que se pueden señalar "la 106 de 'Actividades de Interés Social' y la de la Iglesia Católica". De este modo, "el contribuyente aporta el 0,7% de sus impuestos a cada uno de los fines, es decir, 0,7% más 0,7%, en total, un 1,4%". Igualmente, Caballero ha incidido en que "ante la preocupación de algunas personas, que puede ser lógica, de si marcar la casilla les va a suponer algo, decir que hacerlo no lleva coste ninguno para el contribuyente, ese 0,7% que se aporta no puede ser objeto de ninguna acción de recorte por parte del Gobierno, puesto que éste ha de respetar obligatoriamente la voluntad de las personas contribuyentes".

CIFRAS NACIONALES

Félix Fuentes ha señalado, por su parte que "en el 2021, la recaudación a nivel nacional para fines sociales, con la declaración de la renta del 2020 supuso un total de 386.865.257 euros, que son 345.503 euros menos que el año anterior, un descenso del 0,61%, de modo que 11,6 millones de personas marcaron la 'X Solidaria', lo que supone un 54%, algo más de la mitad de los contribuyentes". "Sin embargo, casi 10 millones de personas, un 46%, no marcaron la casilla de Fines Sociales. Bien porque solamente marcaron la de la Iglesia Católica o bien porque dejaron en blanco su asignación", ha subrayado.

Por otro lado, ha repasado la trayectoria de los últimos 10 años en cuanto al número de personas que marcan la 'X Solidaria' en la declaración de la renta, "cifra que ha ido en aumento, desde 2011 a 2021 el número de contribuyentes que marca la casilla de Fines Sociales ha crecido en más de 2 millones de personas, lo que ha supuesto un aumento en la recaudación de 124 millones de euros". Ha reseñado Fuentes igualmente que "el periodo para hacer la declaración de la renta comenzó el pasado 6 de abril y finaliza el próximo 30 de junio" y ha incidido en que "quienes todavía no la han hecho, sean conscientes de que el gesto de marcar la casilla de la 'X Solidaria' tiene un gran impacto positivo para millones de personas vulnerables, en riesgo de pobreza y exclusión social". "Vivimos momentos muy complicados y que estas complicaciones se agravan en determinados colectivos que necesitan del apoyo de las ONG. La crisis socio sanitaria provocada por la pandemia continúa siendo una realidad de la que es complicado sobreponerse para muchas personas y muchos hogares. Las consecuencias en cuanto a temas de salud, laborales, disposición de recursos, etc. están siendo muy duras", ha dicho.

Por otra parte, "a la pandemia se ha sumado el conflicto de la guerra de Ucrania, lo que ha provocado una situación de emergencia social que está teniendo repercusión a nivel mundial y que ha supuesto que muchas personas tengan que abandonar sus hogares huyendo de la guerra, la pobreza y el hambre, en busca de asilo y refugio".

En este sentido, ha detallado que "gracias a la casilla de Fines Sociales, más de 200.000 personas migrantes y refugiadas han recibido ayuda directa, para lo que se han invertido casi 2 millones de euros en programas sociales".

CIFRAS EN LA RIOJA

En cuanto a las cifras en La Rioja, Silvia Andrés ha puntualizado que la cantidad recibida en 2021, con cargo a la asignación tributaria de IRPF del 2020 fue de 2.671.057 euros. En concreto, 52.425 personas marcaron la casilla de Fines Sociales y 56.240 personas marcaron ambas casillas (Fines Sociales e Iglesia). "Pero 44.345 personas, el 25,74 % de los contribuyentes riojanos no marcaron ninguna casilla y dejaron su asignación en blanco. Una cifra todavía un poco más alta que la del año anterior (24,19%). Eso quiere decir que 687.371 euros podrían haberse destinado a fines sociales y han quedado a la gestión del Estado. Cifras que nos preocupan un poco", ha afirmado. En cuanto a cómo se ha distribuido la cantidad asignada a La Rioja, a entidades del Tercer sector para realizar programas fueron 1.500.000 euros (56,16%), mientras que a entidades del Tercer sector para realizar inversiones 1.171.057 euros(43,84%).

Entre los programas, las cantidades más destacadas fueron para discapacidad e infancia y familia; y, en cuanto a las inversiones, la distribución fue para discapacidad y para personas mayores. Caballero ha señalado que "los proyectos se conceden a las ONG por parte de la Administraciones, de manera fundamentada y están sujetos al control de la Intervención General de Estado y que la gestión de los fondos se realiza entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, está todo documentado".

Y ha hecho también "un llamamiento a los asesores y entidades que se encargan de realizar la declaración de la renta a muchos contribuyentes para que les trasmitan la importancia de marcar la casilla, las opciones que existen y la repercusión positiva que ese gesto tiene para muchas personas vulnerables".

Por último, ha resumido que "las cuatro ideas fundamentales sobre la declaración de la renta: marcar la casilla de la 'X Solidaria' no cuesta nada, el contribuyente no paga más ni le devuelven menos; en la misma declaración de la renta se pueden marcar la 'X Solidaria' y la casilla de la Iglesia y así ayudar el doble; el 0,7% aportado no puede ser objeto de recorte por parte del Gobierno; y arcando la 'X Solidaria' se colabora con las personas más desfavorecidas y vulnerables".