185 profesores y 28 alumnos no vuelven al cole en La Rioja tras la Navidad por contagios de covid

Un total de 185 profesores y 28 alumnos de Infantil y Primaria no han acudido este lunes a clase en La Rioja por ser positivos en covid-19 o tener que guardar cuarentena para evitar contagios.

El consejero de Educación del Gobierno de La Rioja, Pedro Uruñuela, ha informado, en declaraciones a los periodistas, sobre la reanudación de la actividad escolar tras las vacaciones navideñas.

De los 7.940 profesores de Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional contratados en las redes pública y concertada de la comunidad riojana, han faltado a clase el 2,33 por ciento de los docentes de centros públicos y el 2,73 de los concertados.

Uruñuela ha precisado que, "como muy tarde mañana, martes", los suplentes de estos 185 profesores de baja estarán incorporados en los centros educativos para "garantizar la presencialidad con la mayor normalidad posible".

Respecto a la vacunación pediátrica, ha dicho que ya se ha administrado la primera dosis frente a la covid-19 a 7.100 alumnos, el 31,60 % del alumnado de entre 5 y 11 años, y esta campaña se desarrolla "al ritmo previsto".

La vacunación comenzó el pasado 15 de diciembre en los centros escolares, se desarrolló en el Palacio de los Deportes durante las vacaciones escolares y se ha reanudado este lunes en los colegios, con el objetivo de completar la primera dosis a todo el alumnado de esta edad durante el mes de enero. Ha detallado que solo el 0,05 % de los padres de los alumnos de entre 5 y 11 años se han negado a que sus hijos sean vacunados frente a la covid-19.

A partir de la próxima semana comenzará "el rescate" de los escolares que no hayan podido ser vacunados cuando correspondía a su curso, bien por ser positivos, contactos estrechos de algún contagiado u otras circunstancias.

El consejero de Educación ha detallado que Salud recomienda que pasen cuatro semanas desde que se ha padecido la enfermedad hasta que se administre la primera dosis de esta vacuna. Respecto al confinamiento de las aulas, Uruñuela ha detallado que se ha enviado sendas cartas a la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (FAPA) y a la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA) para informar sobre el nuevo protocolo.

Así, ha detallado que solo se confinará un aula cuando haya cuatro positivos en la clase, mientras que la última semana lectiva de 2021 (del 20 al 22 de diciembre) se ponía en cuarentena a todos los alumnos con un único caso de covid-19, sin hacer prueba PCR a los escolares confinados. Como han pasado 20 días desde que acabó el primer trimestre y los alumnos no han tenido contacto entre ellos, este lunes se ha reanudado la actividad escolar sin aulas confinadas, ha agregado. Por otro lado, ha indicado que, para evitar contagios, el próximo fin de semana no se celebrarán los Juegos Escolares, que se han retrasado quince días "para ser coherentes con la petición realizada a los colegios de evitar reuniones y encuentros al margen de la actividad lectiva".