"La zorra y el cabrón en el pozo", la fábula que usó Podemos para votar en contra del PSOE en La Rioja

La diputada de Podemos, Raquel Romero, culpó este martes a la candidata socialista a la Presidencia de La Rioja, Concha Andreu, de "actitud irresponsable" por "no negociar" y ha insistido en que el voto de su partido -necesario para que Andreu alcance la Presidencia- "ni se compra, ni se vende, no es gratis". En la segunda sesión de la investidura de la candidata del PSOE, Romero, en un discurso muy duro que duró apenas los 10 minutos que tenía asignados, no dijo expresamente el sentido de su voto, aunque dejó claro por sus palabras que iba a ser contrario a Andreu. Así, apuntó que "hoy es un día triste" para La Rioja, por la "irresponsable actitud" de Andreu, a la que acusó de "intentar culpar de su fracaso a este Parlamento".

"Lo suyo es puro márketing, son marionetas dirigidas desde Madrid. Dejen de ser cómplices de la farsa de Sánchez, y háganse de valer frente a Madrid. Solo así tendrán el respeto de este Parlamento y de toda La Rioja", criticó Romero.

La diputada de Podemos consideró que "la mayoría de los riojanos no entienden porqué no son capaces de llegar a acuerdos con Unidas Podemos", por lo que se preguntó "si valen menos sus votos o se equivoca la gente que votó a UP". Frente a ello, dejó claro que "lo que ocurre es que la gente que votó a Unidas Podemos no quería votar al PSOE". "Ustedes creen -prosiguió Romero- que los votos les pertenecen, y no es así. Podrán usar los medios que quieran, amenazar y mentir, pero el voto de Unidas Podemos ni se compra ni se vende. El voto se negocia, solo se logra con la negociación con luz y taquígrafos. Si quiere gobernar, aprenda a negociar".

La diputada de Podemos lamentó que "se han negado a negociar pensando que UP votaría gratis", pero reiteró que "gobernar sin negociar es imposible". "No sé -sentenció Raquel Romero- la razón de que su candidata se crea con más derecho que nadie para ser presidenta. Pero en democracia, son los votos los que deciden, y usted no tiene los suficientes". Así, recordó a Andreu que "para gobernar, hay dos vías: o ganar con mayoría absoluta o negociar, y usted no ha hecho ni lo uno ni lo otro".

"Olvida algo fundamental, si no tiene votos, no puede gobernar. Piensan que somos su muleta morada y no es así, nosotras no nos vamos a someter a su capricho", concluyó Romero, antes de proponer a la candidata una fábula -sobre una zorra que cae a un pozo- "para que saque sus propias conclusiones".

Esta es la fábula de Esopo a la que ha hizo la representante de Podemos:

"Una zorra, tras caer a un pozo, quedó allí a la fuerza, incapaz de subir. Y un cabrón, atormentado por la sed, cuando estuvo encima del pozo, preguntó al verla si el agua estaba buena. Ésta, tomándose con calma el contratiempo, se esforzó en alabar mucho el agua, diciendo que era potable, e incluso le invitó a bajar.

Éste bajó de un salto, atolondrado, con la sola mira de su deseo, y luego que hubo calmado la sed, consideró la zorra la manera de subir; la zorra afirmó tener pensado algo adecuado para salvarse los dos:

- Pues si quieres apoyar tus patas delanteras en el muro e inclinar los cuernos, yo, después de saltar apoyándome en tu lomo, te sacaré.

Éste se prestó en seguida a su invitación, animado por la segunda parte de la propuesta. La zorra, saltando hacia arriba con sus patas, subió por el lomo y, empinándose sobre los cuernos, subió a la boca del pozo y se alejó. Y como el cabrón le echaba en cara el violar su acuerdo, la zorra volviéndose dijo:

- ¡Anda éste! Si tuvieses seso como pelos en la barba, no habrías bajado antes de pensar el modo de subir"

Las palabras de Romero no han tardado en levantar revuelo, incluso, entre antiguos dirigentes de la formación morada. "He pasado vergüenza escuchándola en la investidura; ni una sola propuesta política, ningún respeto a los resultados electorales y una más que desafortunada fábula en la que parecía asignar el papel de ‘la zorra’ a Concha Andreu", ha lamentado la exdiputada en el Congreso, Sara Carreño.

El exdiputado autonómico Germán Cantabrana también ha manifestado su «¡vergüenza absoluta!» al escuchar a la única diputada morada en la Cámara riojana.