La socialista Concha Andreu, presidenta de La Rioja con apoyo Podemos e IU

La socialista Concha Andreu ha sido elegida este martes presidenta del Gobierno de La Rioja por mayoría absoluta, al contar con el apoyo de los quince diputados del PSOE, la de Podemos, Raquel Romero; y la de IU, Henar Moreno; con lo que termina una etapa de 24 años de Ejecutivos del PP. Andreu es la primera mujer que preside el Gobierno de La Rioja, en este caso, formado por el PSOE y Podemos-Equo, que ocupará la Consejería de Participación, Derechos Humanos y Cooperación; con el apoyo externo de IU.

El Gobierno riojano es el último en formarse desde las elecciones del pasado 26 de mayo, ya que, en julio último, Andreu no logró la mayoría necesaria para ser investida al no contar con el apoyo de la diputada de Podemos, partido que pedía formar parte del Consejo de Gobierno, a lo que el PSOE no accedió en ese momento.

La candidata socialista a la Presidencia del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, ha asegurado este martes que su Ejecutivo gobernará "para todos" y será "un Gobierno de progreso, ejemplar para toda España". Andreu ha intervenido en la segunda jornada del debate de investidura para responder a los Grupos Parlamentarios.

"Vamos a gobernar para todos porque la izquierda siempre piensa en el bienestar común", ha subrayado la socialista, quien, ante las protestas de la bancada popular, ha matizado que no será "al gusto de todos". "Tendrán que acostumbrarse", ha recomendado a los miembros de la oposición, lo que ha sido recibido con los aplausos del público asistente, que se ha congregado en los pasillos del hemiciclo y también en la balconada del claustro alto del Parlamento.

"No pasa nada, se acostumbra uno y disfruta de su posición", ha ironizado Andreu. En su intervención, también ha resaltado que las tres formaciones firmantes del acuerdo programático de Gobierno -que formarán PSOE y Podemos, con el apoyo externos de IU- coinciden en su defensa de la igualdad y de los servicios públicos, de su calidad y de sus trabajadores. Además, los tres partidos trabajarán para mejorar el empleo, "con más y mejores oportunidades para todos, sobre todo para los jóvenes", con el fin de que muchos puedan regresar a La Rioja. "Nuestro acuerdo -ha asegurado- está firmado para ser cumplido" y "La Rioja nos necesita y nos está esperando, es un momento histórico, para comprobar que se puede gobernar de otra manera, gracias compañeras por el apoyo", ha concluido.