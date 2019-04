Cs La Rioja se estrenará en el Congreso con la diputada María Luisa Alonso

La diputada electa de Ciudadanos al Congreso por La Rioja, María Luisa Alonso, ha afirmado este lunes que, desde su nuevo escaño, "me voy a dejar la piel en exigir al PSOE y a sus dos diputados que La Rioja cuente", al tiempo que ha mostrado su convencimiento en que "el crecimiento del 32% que hemos tenido hoy es el inicio para el cambio que necesita" la comunidad.

Tras las elecciones generales de este 28A, Ciudadanos ha logrado un escaño por La Rioja, primera vez que lo consigue, con más de 32.000 votos -un 17,81% del total-, frente a los 24.100 que logró en los comicios de junio de 2016, un 13,98%. "Mil gracias, gracias y mil gracias otras vez", ha comenzado emocionada Alonso, "ahora mismo solo puedo reconocer el gran trabajo de los miles de afiliados y simpatizantes que han estado trabajando de manera incansable durante cuatro años para poder alcanzar este resultado histórico".

Ha recordado que "ya al principio de la campaña que se trataba de la campaña de ilusión, trabajo y talento". "Y lo hemos conseguido, equipo", les ha exhortado la nueva diputada, quien ha apuntado que "cada vez que se abren la urnas, Ciudadanos es el partido que más crece, y, en La Rioja, es una de las que más, con un 32% más, y a pocos votos del 'sorpasso' al PP".

Alonso ha incidido en que "nos hemos dejado la piel en cada municipio, hemos conseguido este gran resultado gracias a muchos concejales y muchos afiliados, con un trabajo incansable no de esta campaña, sino de los últimos cuatro años". "Pero ya advertimos: el día 26 vamos a ganar, salimos a ganar. Se ha demostrado que no somos flor de un día, el cambio ha llegado a La Rioja, así que Pablo Baena va a ser el próximo presidente de La Rioja, y hay muchos concejales aquí", ha afirmado.

Ha considerado que "La Rioja se merece gente que trabaje por la comunidad, me voy a dejar la piel para que La Rioja cuente, voy a exigir al PSOE y a sus dos diputados que La Rioja cuente, para que llegue a la comunidad el cambio que necesita". "Es el momento de que el PSOE cumpla, de que el PP cumpla, y desde el Congreso se lo voy a exigir", ha dicho.

Alonso ha continuado incidiendo en que "La Rioja merece una evolución, un cambio, la modernidad, dejar de estar aislados, para que La Rioja de verdad cuente, y nos vamos a dejar la piel para que de verdad sea así". "Somos la esperanza de España, el futuro de La Rioja", ha reseñado. Y, en este marco, ha subrayado especialmente que "vamos a decir a los riojanos que estén tranquilos, que este 32% de crecimiento lo vamos a ir aumentando en las autonómicas, ése es nuestro compromiso".

Ha señalado, por último, que, justo antes de comparecer ante los medios, ha podido hablar con la dirección nacional del partido, "que me ha dado la enhorabuena, pero les he dicho que no ha sido cosa de una persona, sino el trabajo incansable de mucha gente durante años". "Se han sorprendido por el aumento tan grande de votos, y no solo en La Rioja en general, sino en muchos municipios donde el crecimiento ha sido espectacular. Hemos salido para seguir creciendo", ha finalizado María Luisa Alonso