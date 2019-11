El PP de La Rioja cree una tomadura de pelo el preacuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos

El coordinador general del PP de La Rioja, Diego Bengoa, ha tachado de "tomadura de pelo" el principio de acuerdo llegado tras las elecciones del 10N entre PSOE y Unidas Podemos porque "lo que no han sido capaces de hacer en seis meses parece que lo han hecho en 24 horas". "Para este viaje no hacían falta estas alforjas", ha reflexionado el también diputado regional. Diego Bengoa ha realizado estas declaraciones a preguntas de los periodistas minutos antes de participar en una reunión de trabajo con representantes de las asociaciones de víctimas del terrorismo en La Rioja. "Como ha dicho Pablo Casado -ha continuado- nosotros no vamos a participar en este Gobierno radical y de ultraizquierda" y ha lamentado "los millones de euros que se han gastado" llevando a España a las urnas otra vez para "esta tomadura de pelo".

Ante ello, ha afirmado, "vamos a hacer una oposición firme para llevar a los españoles a un futuro alejado de extremismos, independentismos y de los radicales de Podemos". Este Gobierno "no va a ser bueno para España y esperamos que sea lo menos gravoso posible para todos los españoles".

Además, ha finalizado, "ya estamos viendo cómo está funcionando aquí en La Rioja el Gobierno de Concha Andreu con los radicales de Podemos y los comunistas de IU. El Gobierno nacional no va a funcionar mucho mejor" pero "desde el PP reclamaremos todo lo que necesite nuestra comunidad y esperemos que ellos estén a la altura para reclamarlo también".