¿Quién será el próximo alcalde de Logroño?

24 días, 24 largos días tienen que esperar los vecinos de Logroño para saber quién será el próximo alcalde de la Ciudad. Algo más de tres semanas de expectativas y posibilidades. 24 días durante los cuales cada votante tomará su decisión sobre los candidatos. No se acaba el mundo pero la cuestión no es simple, no habrá continuidad así que ni un cambio de gobierno ni una sucesión serán fáciles. El movimiento en el Ayuntamiento de Logroño resultante del 26M no es hoy previsible y no será mínimo a partir de esa fecha. Se renovarán las caras, eso sabemos que va a suceder de todos modos, pero hasta entonces el terreno es muy complicado. De momento nada de entusiasmos y aplausos, los justos. La clave está en que cada candidato fortalezca su liderazgo durante estos 24 días, con el apoyo de sus partidos, y sobre todo con la implicación y compromiso de quienes le acompañan en el banquillo; con la maquinaria engrasada, con capacidad de reacción, con objetivos claros y también con la ayuda de quienes han ganado elecciones en momentos difíciles. Todo empieza con un candidato visionario, que sepa conjugar el verbo convencer, que nos haga creer que se encargará de liderar el progreso de la ciudad. Logroño necesita un alcalde inteligente y visionario, con potencial de responder a los problemas que retan a las ciudades. Que se encargue de los problemas presentes y de futuro, que sepa crear nuevos servicios, que lidere el progreso de la ciudad, que invierta en buenos proyectos, que cree trabajo y nuevas economías… Los alcaldes visionarios son aquellos que saben transformar ciudades, que mejoran la calidad de vida de sus habitantes y la competitividad para atraer a nuevos ciudadanos y nuevos negocios. Por el momento hay que esperar, sí, pero los pasos ya han de responder a las expectativas.