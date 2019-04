Lo que pone de los nervios a los candidatos y candidatas en La Rioja

La realidad es que la última encuesta del CIS, lejos de tranquilizar en La Rioja a algunas huestes de campaña, ha provocado un mayor nerviosismo. "¡Aquí hay gato encerrado!", se ha oído en algún despacho. Las direcciones, salvo en Martínez Zaporta, no se creen el barómetro preelectoral del CIS. No comparten las razones de la estrategia de Tezanos que da al PSOE dos escaños en La Rioja, uno al PP y uno a Unidas Podemos, confirmando que el PSOE ganaría las elecciones generales del próximo 28 de abril en La Rioja. Lo cierto es que la última encuesta del CIS intenta jugar con datos demoscópicos y logra caldear el ambiente que ya comenzaba a estar calentito y aunque nadie reconoce sorprenderse es seguro que los candidatos y candidatas son un manojo de nervios. Inesperados o no los resultados de cualquier encuesta, quieran o no reconocerlas, son siempre un duro golpe para las direcciones de un partido cuando los resultados suponen “una china” puesta en el camino. Hoy por hoy hay muchos nervios y además, van en aumento.