El PSOE propone una nueva Ordenanza de Movilidad "más sostenible, más segura y más saludable" para Logroño

El candidato socialista a la Alcaldía de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, ha destacado que “el PSOE defiende una movilidad a la que hemos denominados las ‘3S’: más sostenible, más segura y más saludable”.

Por ello, ha valorado que el proyecto de la Ordenanza de Movilidad del Gobierno municipal del PP no es lo suficientemente ambiciosa porque no permite un tránsito modal y normal de circulación, en donde los medios de transporte no vinculados al coche tomen más protagonismo en nuestra ciudad.

Coincidiendo con la ubicación elegida para dar la rueda de prensa en Valcuerna con Beratúa, Hermoso de Mendoza ha explicado que esta era una de las áreas pacificadas de la ciudad de Logroño dentro del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), aunque “podemos comprobar que las actuaciones que se han llevado a cabo no han permitido pacificar realmente la circulación ni ha sido un espacio público ganado para el peatón”.

Por otro lado, ha asegurado que los Socialistas defienden una movilidad segura porque según la Memoria de Atestados de la Policía Local correspondiente a 2018 se produjeron más de 1.400 accidentes en Logroño y casi 500 víctimas. “Creemos que tenemos que pasar de autovías, como la que podemos ver en Chile, Gran Vía o Avenida de la Paz en donde se producen más accidentes, a vías en donde se circule a 30 kilómetros por hora”, ha apuntado.

Al reducir la velocidad en grandes calzadas con dos carriles, el candidato del PSOE ha aclarado este cambio repercutirá directamente en el descenso del número de accidentes y la gravedad de los mismos.

Además, ha insistido en que una movilidad más sostenible y más saludable implica que gran parte de los tránsitos en vehículos que se hacen en la ciudad pasen a ser en bicicleta o andando. “Hay que hacer un uso adecuado del coche porque en una ciudad como Logroño, llana y sin grandes distancias, tenemos que trabajar para que verdaderamente se cumpla este Plan de Movilidad Urbana Sostenible y zonas como la de Valcuerna sean realmente pacificadas”, ha concretado.

En este sentido, ha subrayado que “queremos más áreas pacificadas con las que ganar espacio público para el peatón y que se sienta seguro y, al mismo tiempo, el vehículo sea en cierta medida un invitado que, con prudencia, aparezca en estas áreas pacificadas”.

Por último, Hermoso de Mendoza se ha comprometido a que si a partir de mayo gobierna el PSOE en Logroño, “ejecutaremos las propuestas incluidas en el PMUS, ya que ahora el cumplimiento es muy débil, y la Ordenanza de Movilidad se modificará atendiendo a esta lógica de seguir transitando hacia un modo de circulación más sostenible, saludable y seguro”.