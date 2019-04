"Presidente, ¿por qué acepta dos debates?"

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha transmitido este viernes a sus candidatos en La Rioja que "no quiere que haya conflicto en algo tan normal como es hacer un debate, y que no se convierta en algo de tirarnos los trastos". Así lo ha afirmado, en declaraciones a los periodistas, la candidata socialista a la presidencia del Gobierno riojano y miembro de la Ejecutiva Federal, Concepción Andreu, al término de un desayuno en una céntrica cafetería de Logroño, donde Sánchez se ha reunido con dirigentes del PSOE de La Rioja.

Sánchez ha recorrido la céntrica calle logroñesa de Portales, sin hacer declaraciones, aunque se ha hecho fotos con personas que se lo han pedido y ha saludado a una niña con síndrome de Down que le ha dicho "eres el mejor socialista del mundo entero". El candidato socialista no se ha pronunciado al ser preguntado de forma insistente por los periodistas en relación a ambos debates:

Vídeo

"Qué remedio", con un encogimiento de hombros. Han sido las palabras del presidente del Gobierno y candidato del PSOE a las Elecciones Generales Pedro Sánchez, ante la aceptación a celebrar dos debates electorales en televisión. La pregunta, lanzada al aire, ya que Sánchez no ha parado en su paseo, le ha planteado, en tono coloquial, si dos debates son mejor que uno, a lo que el presidente ha respondido encogiendose de hombros levemente, "qué remedio". Acto seguido, junto con los candidatos riojanos, ha entrado en una cafetería de la zona. "Si tiene que haber debate, que haya debate", ha transmitido Sánchez a sus candidatos, aunque, según ha indicado Andreu, en la conversación ha trascendido que "lo que pasa es que ahora todo se enfurruña y se utiliza políticamente de una manera o de otra". "Pero me ha dicho: se van a aburrir, dos días seguidos con debates, con los mismos", ha concretado la candidata riojana. El candidato a la presidencia del Gobierno también ha pedido a los suyos que el debate no les despiste, ya que las medidas sociales "son lo prioritario", ha precisado la candidata. Andreu ha indicado que "hemos visto" a un presidente "contento, ilusionado, quería haber salido a correr esta mañana, como suelo hacer en cada sitio donde va, pero ha salido lloviendo y le hemos dicho ¡gracias! por traernos la lluvia". En la conversación con Sánchez, también han hablado sobre "el campo, la viña, el futuro de conservar nuestro vino (el Rioja) y nuestra Denominación de Origen Calificada". En clave electoral, también ha trascendido "el ambiente que estamos viendo en los riojanos y en Logroño", ha precisado Andreu, quien ha recalcado que "se ve un equipo ordenado, trabajando" y transmitiendo "lo demostrado por este Gobierno". Entre los asistentes, han participado el secretario general de los socialistas riojanos, Francisco Ocón; y sus candidatos número 1 al Congreso, María Marrodán; al Senado, Victoria de Pablo; y a la Alcaldía de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza.